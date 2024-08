Pixel 9 Pro : Comment profiter d’une année gratuite de Gemini Advanced ?

Il y a beaucoup d’excellents smartphones Android qui sortent en ce moment, et la nouvelle série Google Pixel 9 fait partie des meilleures options. Avec un excellent matériel, des appareils photo de premier ordre et une autonomie étonnamment bonne, il y a tout un tas de choses à aimer. Cependant, ils sont également chers, à partir de 1 099 euros pour le petit Pixel 9 Pro et jusqu’à 1 899 euros pour le Pixel 9 Pro Fold.

Mais voici ce qu’il en est. Aussi chers que soient les smartphones, Google a une offre vraiment sympa pour faire en sorte que les prix élevés piquent un peu moins. Si vous achetez un smartphone Pixel 9 Pro pris en charge, vous bénéficiez d’une année gratuite d’abonnement à Gemini Advanced de Google, soit une valeur de 264 euros.

C’est une offre légitimement géniale, et voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de l’échanger.

Smartphones Pixel 9 Pro éligibles à l’offre Gemini Advanced

Commençons par un avertissement important. Presque tous les smartphones Google Pixel 9 sont éligibles à l’année gratuite de Gemini Advanced, y compris :

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Comme vous le remarquerez, le seul smartphone manquant à cette liste est le Google Pixel 9 standard. Vous obtenez un mois gratuit de Gemini Advanced avec le smartphone, mais pas la même année gratuite que les versions Pro. C’est une mise en garde frustrante que Google n’explique pas particulièrement bien, alors soyez-en conscient avant de vous emballer.

Comment utiliser une année gratuite de Gemini Advanced ?

OK, vous avez votre Pixel 9 Pro et vous êtes prêt à obtenir votre année gratuite de Gemini Advanced. Heureusement pour vous, l’échanger est incroyablement simple.

Ouvrez l’application Gemini sur votre Pixel 9 Pro. Sélectionnez votre icône de profil dans le coin supérieur droit. Sélectionnez Essayer Gemini Advanced. Sélectionnez le bouton Commencer l’essai dans le coin inférieur droit. Sélectionnez S’abonner. Sélectionnez le bouton Terminé pour terminer.

Comme ça, vous vous êtes inscrit pour une année gratuite de Gemini Advanced ! Il est important de noter que si vous êtes déjà abonné à Gemini Advanced, cette offre n’est pas disponible ; vous devez être un nouvel abonné à Gemini Advanced pour en bénéficier.

Tout ce que vous obtenez avec Gemini Advanced

Voilà comment vous obtenez une année gratuite de Gemini Advanced, mais qu’est-ce que votre abonnement implique réellement ? Plusieurs choses, en fait.

En ce qui concerne les fonctionnalités de Gemini, Gemini Advanced vous permet d’utiliser Gemini Live sur n’importe quel téléphone ou tablette Android, ce qui vous permet de parler à l’IA de manière plus naturelle et plus fluide. Vous pouvez également accéder aux fonctionnalités de Gemini dans Gmail, Docs et d’autres applications Google.

Étant donné que Gemini Advanced fait partie du plan Google One AI Premium, vous bénéficiez également de tous les avantages qui en découlent, notamment

2 To de stockage Google (Drive, Photos et Gmail)

Partage de l’espace de stockage avec un maximum de 5 autres personnes

10 % de remise en argent sur les achats effectués dans la boutique Google

Plus de fonctionnalités de Google Meet et de Agenda

Nombre illimité d’enregistrements Magic Editor dans Google Photos

À l’issue de l’année gratuite, l’abonnement à Gemini Advanced sera automatiquement renouvelé au prix normal de 22 euros par mois. Vous pouvez annuler l’abonnement avant cette date pour éviter d’être facturé, ou commencer à payer ce prix après votre année d’essai pour conserver tous vos avantages.