iPhone 17 Slim : Un concept vidéo montre sa grande finesse

L’iPhone 17 Slim (ou iPhone 17 Air, selon les rumeurs) est l’un des modèles les plus intrigants de la gamme iPhone 17 prévue pour 2025. Malgré les nombreuses spéculations, plusieurs zones d’ombre subsistent, notamment le nom définitif du téléphone et sa position tarifaire.

Certains rapports indiquent que l’iPhone 17 Slim pourrait remplacer le modèle Plus dans la gamme et être l’un des iPhone les plus chers de cette génération. Cependant, cette idée semble contredite par les spécifications supposées :

Les modèles iPhone 17 Pro devraient intégrer 12 Go de RAM, tandis que l’iPhone 17 Slim se contenterait de 8 Go — une capacité suffisante pour prendre en charge les fonctionnalités Apple Intelligence, mais qui marque une différence notable avec les modèles Pro.

Toute la gamme iPhone 17 sera alimentée par les nouveaux processeurs A19 et A19 Pro, fabriqués par TSMC avec le procédé avancé N3P (3 nm de troisième génération).

Contrairement aux premières rumeurs, le iPhone 17 Slim pourrait bien être équipé de l’A19 Pro, le même processeur ultra-performant que les versions Pro, ce qui le positionnerait comme un appareil extrêmement puissant.

Un design spectaculaire : ultra-fin et moderne

Le concept d’iPhone 17 Slim proposé par Technizo Concept dévoile un appareil d’une épaisseur de seulement 5 mm, ce qui en ferait le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple. Voici les caractéristiques visuelles et matérielles notables :

Un écran OLED ProMotion de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 1 Hz à 120 Hz, offrant une gestion intelligente de la batterie.

Un module photo arrière horizontal qui se distingue des designs verticaux habituels d’Apple.

Une Dynamic Island plus petite, alignée avec les rumeurs entourant les modèles Pro.

La prise en charge du Wi-Fi 8, offrant des vitesses de connexion ultra-rapides pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Une sortie prévue pour septembre 2025

Comme pour les autres modèles de la gamme, l’iPhone 17 Slim devrait être dévoilé lors de la traditionnelle keynote de septembre 2025, avec une mise en vente dans les semaines qui suivent

Alors que les rumeurs continuent de circuler, l’iPhone 17 Slim suscite autant d’intérêt que de questions. Son design révolutionnaire, ses capacités matérielles avancées et l’intégration des dernières technologies d’Apple pourraient en faire un modèle phare. Toutefois, son positionnement tarifaire et sa stratégie dans la gamme restent à clarifier.

En attendant l’annonce officielle, cet appareil promet de devenir l’un des points forts de la gamme iPhone 17. Restez à l’écoute pour de nouvelles révélations au fil des mois à venir.