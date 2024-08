iPhone 17 Slim : Un design ultra-fin au détriment des fonctionnalités

La sortie de la gamme d’iPhone 2024 approche à grands pas, mais les rumeurs sur les plans d’Apple pour 2025 commencent déjà à circuler. L’iPhone 17 promet des nouveautés intéressantes, notamment un modèle inédit au design ultra-fin. Cependant, les récentes révélations de l’analyste renommé de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo, pourraient tempérer l’enthousiasme des fans, comme le rapporte MacRumors.

En résumé, Kuo révèle que l’iPhone 17 Slim mettra l’accent sur le design plutôt que sur les fonctionnalités. Ce modèle sera doté d’un écran d’environ 6,6 pouces, se situant entre les tailles des modèles standard/Pro et Plus/Pro Max de l’iPhone 15. Sous le capot, il embarquera la puce A19, légèrement inférieure à la puce A19 Pro des modèles Pro.

Le cadre de l’iPhone 17 Slim sera fabriqué en alliage de titane-aluminium, mais avec une proportion de titane inférieure à celle des cadres des modèles Pro et Pro Max actuels. Les modèles standard de l’iPhone 17 continueront d’utiliser des cadres en aluminium.

Le détail le plus surprenant du rapport est que l’iPhone 17 Slim ne disposera que d’une seule caméra arrière large.

Oui, vous avez bien lu. L’iPhone 17 Slim n’aura qu’une seule caméra arrière, comme l’abordable iPhone SE. Pour rappel, le dernier iPhone non-SE avec une seule caméra était l’iPhone XR, sorti il y a 6 générations. Depuis, les iPhone phares sont équipés d’au moins une caméra principale et une ultra grand-angle, les modèles Pro ajoutant même un téléobjectif. La dernière fois que Samsung et Google ont opté pour une seule caméra remonte à 2018 avec le Galaxy S9 et le Pixel 3.

Une seule caméra arrière, un audacieux choix pour l’iPhone 17 Slim

L’une des principales nouveautés de Kuo est que l’iPhone 17 Slim sera le deuxième iPhone, après l’iPhone SE 4, à utiliser la puce modem 5G interne d’Apple, qui remplacera la puce de Qualcomm utilisée au cours des dernières années. L’iPhone SE 4 sortira au printemps prochain, tandis que l’iPhone 17 Slim est attendu pour septembre 2025.

Alors, où se situera cet iPhone 17 Slim dans la gamme ? Avec son accent sur le design plutôt que sur les spécifications, il ne sera certainement pas la variante Ultra attendue. Il est probable qu’Apple cible les consommateurs soucieux de la mode, qui souhaitent un élégant smartphone sans se soucier des détails techniques. Et connaissant Apple, il saura probablement le commercialiser comme l’article indispensable, peut-être même avec un prix rivalisant avec les modèles Pro plus avancés.

Le futur de la gamme iPhone

L’élégant design de l’iPhone 17 Slim suffira-t-il à conquérir les fans malgré ses spécifications réduites ? Seul le temps nous le dira. La série iPhone 17 sera lancée fin de l’année prochaine, il y a donc de fortes chances que tout ce que nous savons aujourd’hui ne se réalise pas. Par ailleurs, Kuo a également rapporté que la série iPhone 17 pourrait dire adieu à la variante Plus, signalant un changement plus large dans la stratégie des smartphones d’Apple.