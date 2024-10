Accueil » iPhone 17 Pro Max : Seul modèle avec 12 Go de RAM, l’IA à son apogée ?

Alors que la gamme iPhone 16 vient d’être lancée, les rumeurs concernant l’iPhone 17 commencent à circuler. Selon des sources fiables, seul l’iPhone 17 Pro Max bénéficierait de 12 Go de RAM, contre 8 Go pour l’iPhone 17 Pro.

Cette information provient de Yeux1122 et @Jukanlosreve, qui évoquent des problèmes de production chez Samsung concernant les modules mémoire. Ces difficultés d’approvisionnement empêcheraient Apple d’équiper tous les modèles de l’iPhone 17 Pro de 12 Go de RAM.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué cette différenciation entre les modèles Pro et Pro Max, sans en préciser les raisons.

La RAM est un élément crucial pour les performances de l’intelligence artificielle. Il est donc possible que l’iPhone 17 Pro Max, avec ses 12 Go de RAM, offre des performances supérieures en matière d’IA par rapport aux autres modèles de la gamme.

Des rumeurs à confirmer, pas seulement l’iPhone 17 Pro Max

Il est encore tôt pour confirmer ces informations, le lancement de l’iPhone 17 étant prévu pour septembre 2025. D’autres rumeurs circulent également, notamment le remplacement de l’iPhone 16 Plus par un nouvel iPhone 17 Air plus fin.

L’iPhone 17 Pro Max s’annonce comme un smartphone puissant et innovant, qui pourrait repousser les limites de l’IA mobile. Il faudra toutefois attendre son lancement officiel pour en savoir plus sur ses caractéristiques et ses performances.