Lenovo dévoilera 4 nouvelles tablettes au CES 2025 !

À l’approche du CES 2025 à Las Vegas, Lenovo prévoit de dévoiler une impressionnante collection de tablettes adaptées à divers publics. Grâce à des rendus récemment divulgués, nous avons un aperçu de ce que Lenovo prépare, avec des modèles allant des appareils premium aux options économiques. Voici les détails des tablettes phares de cette nouvelle gamme.

Conçue comme la tablette haut de gamme de Lenovo, la Idea Tab Pro promet une expérience visuelle exceptionnelle grâce à un écran mat 3K, idéal pour une lecture sans reflets. Ce modèle est pressenti comme le successeur de la Lenovo Tab P12 et prend en charge les stylets, grâce à la fonctionnalité « Easy Jot », idéale pour les professionnels et les créateurs.

Côté audio, la Idea Tab Pro devrait intégrer un système de quatre haut-parleurs JBL, garantissant une immersion sonore de qualité. Avec une autonomie annoncée de 11 heures, cette tablette pourrait devenir un outil incontournable pour le travail comme pour les loisirs.

En plus de ces atouts, des fonctionnalités avancées comme « Entourer pour chercher » et « Gemini », déjà populaires sur les smartphones haut de gamme, pourraient faire leur apparition sur cet appareil.

Lenovo Legion Tab 8.8 Gen 3: Conçue pour les gamers

Destinée aux amateurs de jeux, la Lenovo Legion Tab 8.8 Gen 3 s’annonce comme une option très attendue. Dotée d’un écran QHD+ de 8,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, elle promet des visuels fluides pour une expérience de jeu optimale.

Cette tablette devrait intégrer le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, faisant potentiellement d’elle une version remaniée de la Lenovo Tab Y700 (2025), déjà lancée plus tôt cette année en Chine.

Lenovo Yoga Tab Plus : Polyvalence et design élégant

La série Yoga fait son grand retour en 2025 avec la Lenovo Yoga Tab Plus, qui arbore un design épuré avec des bordures affinées et un double capteur photo. Le modèle sera disponible dans une élégante couleur teal, selon les rendus divulgués.

Le support pour stylets et claviers renforce sa polyvalence, en faisant un appareil idéal pour la productivité et les loisirs. Il pourrait s’agir d’une version internationale de la Lenovo Yoga Pad Pro, qui dispose d’un écran de 12,7 pouces et d’un chipset Snapdragon 8 Gen 3 dans sa variante chinoise.

Lenovo Tab 2025 : Une option abordable

Enfin, Lenovo complètera sa gamme avec la Lenovo Tab 2025, une tablette abordable qui vise un public plus large. Conçue pour être pratique et accessible, elle propose plusieurs options d’étuis, dont un Kids Cover incluant un stylet, en faisant une excellente option pour les familles. Malgré son prix abordable, cette tablette promet des performances fiables et des fonctionnalités adaptées aux besoins quotidiens.

Avec cette nouvelle collection, Lenovo cible une diversité d’utilisateurs, allant des gamers exigeants aux créateurs, en passant par les familles cherchant une solution pratique et abordable. Le CES 2025 s’annonce comme un événement incontournable pour les fans de Lenovo et les passionnés de technologie. Nous avons hâte de découvrir ces tablettes en action et de voir comment elles se distinguent sur le marché.