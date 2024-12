Accueil » AirPods : Apple prépare des écouteurs avec caméra et capteurs de santé !



AirPods : Apple prépare des écouteurs avec caméra et capteurs de santé !

Lors d’une récente interview accordée à WIRED, le PDG d’Apple, Tim Cook, a mis en avant les ambitions de l’entreprise dans le domaine de la santé et du bien-être. Avec les AirPods comme point central de cette stratégie, il est désormais clair que ces écouteurs sans fil joueront un rôle clé dans l’écosystème santé d’Apple.

Et, selon un rapport de Bloomberg, ces ambitions pourraient bientôt intégrer des fonctionnalités encore plus audacieuses, comme des caméras embarquées et des capteurs de santé avancés.

Des AirPods avec caméras : l’intelligence artificielle au cœur du projet

L’idée d’intégrer des caméras aux AirPods n’est pas nouvelle. Selon Bloomberg, Apple avait envisagé cette possibilité il y a quelques années, avant de mettre le projet en pause. Cependant, avec l’essor des technologies basées sur l’intelligence artificielle et la montée en puissance de la plateforme Apple Intelligence, l’idée a été relancée et bénéficie désormais d’une priorité stratégique au sein de l’entreprise.

Objectifs du projet :

Améliorer la reconnaissance visuelle grâce à des caméras intégrées, s’appuyant sur des outils déjà présents dans l’écosystème Apple, comme Visual Intelligence.

Simplifier les tâches quotidiennes, telles que la traduction instantanée, l’identification d’objets ou la recherche d’informations en temps réel.

Concurrencer Meta, qui développe également des écouteurs dotés de caméras sous le nom de code “CameraBuds.”

Bien que le projet soit en développement actif, Apple ne prévoit pas de lancement avant 2025 au plus tôt.

Capteurs de santé : l’avenir des AirPods selon Apple

Outre les caméras, Apple explore l’intégration de capteurs biométriques avancés dans ses AirPods. Parmi les fonctionnalités envisagées, on retrouve :

Capteurs de fréquence cardiaque, permettant de surveiller en continu le rythme cardiaque.

Mesure de la température corporelle, pour détecter des changements subtils dans l’état de santé.

Analyse des habitudes physiques, pour suivre l’activité et le bien-être au quotidien.

Apple : un pionnier de la santé connectée

Apple n’en est pas à son premier coup d’essai dans le domaine de la santé. Avec l’Apple Watch, la firme a déjà démontré son expertise en matière de capteurs biométriques, notamment avec la surveillance cardiaque et les alertes d’urgence. Intégrer des fonctionnalités similaires aux AirPods serait une extension logique et stratégique.

Tim Cook lui-même a déclaré : « Si l’on regarde dans un futur lointain, je pense que la plus grande contribution d’Apple sera dans le domaine de la santé ».

Si ces technologies voient le jour, elles pourraient transformer les AirPods en véritables appareils de santé connectée, capables d’offrir des diagnostics en temps réel tout en intégrant des fonctionnalités de reconnaissance visuelle alimentées par l’IA. Cependant, comme l’a souligné Tim Cook, cela pourrait prendre encore plusieurs années avant que ces fonctionnalités ne soient prêtes pour une commercialisation à grande échelle.