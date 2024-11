AirPods : La santé au cœur des prochains modèles

Les AirPods sont devenus l’un des produits phares d’Apple au cours de la dernière décennie, et la société semble avoir de grands projets pour leur avenir. Juste après l’introduction de nouvelles fonctionnalités axées sur la santé auditive pour les AirPods Pro 2 dans iOS 18.1, un rapport de l’analyste bien informé Ming-Chi Kuo suggère que la santé deviendra un axe majeur pour les prochains modèles d’AirPods.

Kuo souligne que les fonctionnalités de gestion de la santé pourraient devenir un argument clé pour ces futurs modèles, avec une hausse des ventes attendue dès cette année. Inspirée par le succès de l’Apple Watch dans le domaine de la santé, Apple viserait à repositionner les AirPods comme un outil central dans la gestion de la santé quotidienne.

Bien que le rapport de Kuo reste avare en détails, il met en avant un point essentiel : la santé sera au cœur des AirPods de demain. Et cela semble tout à fait logique. Les nouvelles options d’aide auditive, de test auditif et de protection auditive dans iOS 18.1 ont suscité un grand intérêt, et il existe un potentiel assez large pour intégrer davantage de capteurs dans un dispositif que de nombreuses personnes utilisent quotidiennement.

À titre d’exemple, le journaliste de renom Mark Gurman avait mentionné il y a quelque temps que Apple pourrait ajouter des capteurs aux AirPods Pro 3 capables de mesurer la température corporelle à travers le canal auditif.

Apple veut se diversifier au-delà des AirPods

Cette approche pourrait offrir une mesure plus précise de la température corporelle par rapport aux dispositifs portés au poignet, comme l’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra. Ainsi, il est probable que de nouvelles fonctionnalités de santé pour les AirPods soient effectivement en préparation.

Enfin, le rapport de Ming-Chi Kuo dévoile également des indices sur deux autres produits Apple prévus pour 2026, bien que leur nature reste encore un mystère. L’accent mis sur la santé et l’innovation pourrait donc s’étendre bien au-delà des AirPods, et renforcer la position d’Apple dans le secteur de la technologie axée sur le bien-être et la santé.