WhatsApp : Fin du support pour les anciens smartphones Android !

À compter du 1er janvier 2025, WhatsApp ne sera plus pris en charge sur les téléphones Android fonctionnant sous Android KitKat ou des versions antérieures. Cela signifie que les utilisateurs qui possèdent encore un ancien appareil devront envisager de passer à un modèle plus récent pour continuer à utiliser l’application.

Meta, la société mère de WhatsApp, explique cette décision par les limitations matérielles des anciens appareils. Ces derniers ne peuvent plus suivre les évolutions des fonctionnalités de l’application, en particulier avec l’intégration de nouvelles technologies comme l’IA. Pour garantir une expérience fluide et sécurisée, WhatsApp nécessite désormais des téléphones plus performants.

Les smartphones concernés par cette mise à jour

Voici une liste des modèles populaires qui perdront l’accès à WhatsApp :

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy S4 Mini

Motorola

Moto G (1ère génération)

Razr HD

Moto E (2014)

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Que faire si vous utilisez l’un de ces appareils ?

Si votre appareil figure sur cette liste :

Effectuez une sauvegarde de vos données WhatsApp. Cela inclut vos discussions et vos médias. Utilisez Google Drive ou un autre service de sauvegarde. Passez à un appareil plus récent. Recherchez un smartphone Android capable de supporter les dernières mises à jour logicielles.

Si vous ne migrez pas vos données avant la date limite, vous risquez de perdre tout l’historique de vos discussions et fichiers multimédias.

Et les utilisateurs d’iPhone ?

Les iPhone fonctionnant sous iOS 15.1 ou des versions antérieures ne seront plus pris en charge par WhatsApp à partir de mai 2025, offrant aux utilisateurs d’Apple un peu plus de temps pour s’adapter.

Cette décision affectera particulièrement les utilisateurs des pays en développement, où les anciens téléphones restent largement utilisés. Cependant, face aux évolutions technologiques rapides, il devient indispensable de mettre à jour régulièrement nos appareils pour conserver l’accès aux applications modernes et profiter des dernières fonctionnalités.

Ce changement souligne la vitesse à laquelle la technologie évolue et le défi qu’elle représente pour les utilisateurs. Si vous utilisez encore un ancien appareil, il est temps de planifier une mise à niveau afin de ne pas perdre l’accès à WhatsApp, l’une des applications de messagerie les plus utilisées au monde.