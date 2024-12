Accueil » Google : Un onglet « AI Mode » pour des recherches plus intelligentes !

Google planifie l’ajout d’un nouvel « AI Mode » à son moteur de recherche, selon un rapport de The Information. Ce mode permettrait aux utilisateurs de basculer vers une interface dédiée, similaire à celle de Gemini, le chatbot IA avancé de Google.

Le nouvel onglet AI Mode apparaîtrait à gauche des onglets existants comme « Tous », « Images », « Vidéos », et « Shopping ». Une fois activé, ce mode afficherait des réponses générées par l’intelligence artificielle accompagnées de liens vers des pages Web associées. Sous chaque réponse IA, un champ de recherche permettrait de « poser une question de suivi », offrant une expérience interactive et fluide.

Selon The Information, cette mise à jour s’inscrit dans les efforts de Google pour améliorer et simplifier l’accès aux réponses basées sur l’IA, tout en préservant les fonctionnalités classiques de recherche.

Un accès vocal et des fonctionnalités inspirées des concurrents

En plus de l’intégration classique, Google prévoit de permettre aux utilisateurs de poser leurs questions vocalement via l’AI Mode, d’après un rapport de 9to5Google. Cette approche interactive pourrait offrir une expérience plus pratique pour les utilisateurs, notamment sur mobile.

Cette initiative arrive alors que OpenAI a récemment étendu son outil de recherche dans ChatGPT à tous les utilisateurs, mettant Google sous pression pour renforcer sa propre offre mêlant recherche et intelligence artificielle.

Google n’est pas étranger à l’intégration d’IA dans son moteur de recherche. La société propose déjà des résumés IA pour certains types de requêtes. En octobre, elle a étendu cette fonctionnalité à des dizaines de nouveaux pays. L’ajout d’un AI Mode distinct pourrait répondre aux attentes des utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’une expérience personnalisée, tout en conservant une interface claire et organisée.

Un équilibre entre innovation et expérience utilisateur

Ce nouvel onglet pourrait refléter une stratégie visant à combiner innovation IA et précision des résultats classiques, tout en laissant aux utilisateurs la liberté de choisir comment ils souhaitent interagir avec le moteur de recherche. Cela pourrait également éviter les critiques sur les éventuelles erreurs des réponses générées par l’IA en les isolant dans un espace dédié.

Avec cette mise à jour, Google semble vouloir renforcer sa compétitivité face à des acteurs comme OpenAI ou Microsoft, tout en réaffirmant sa position de leader dans la recherche en ligne. Reste à voir quand cette fonctionnalité sera déployée à grande échelle.