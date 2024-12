Lenovo : L’ordinateur portable enroulable arrive au CES 2025 !

L’année dernière, Lenovo avait dévoilé un prototype d’ordinateur portable enroulable lors du MWC 2023, une innovation qui semblait encore lointaine. Cependant, selon une fuite relayée par The Verge et provenant du célèbre leaker Evan Blass, ce concept d’ordinateur portable enroulable pourrait devenir réalité dès le CES 2025 dans quelques semaines.

Le prototype présenté l’an dernier ressemblait, au premier abord, à un ordinateur portable tout à fait classique. Mais, une pression sur un bouton situé sur le côté déclenchait une transformation impressionnante : l’écran s’allongeait progressivement depuis le dessous du clavier, doublant quasiment la hauteur de l’écran initial pour ressembler à deux écrans empilés.

Si cette démonstration était fascinante, elle n’était pas exempte de défauts. L’écran se déployait lentement, et une légère pliure était visible une fois complètement déployé. On ignore encore si ces imperfections ont été corrigées sur la version commerciale, mais les photos fuitées montrent des modifications notables, notamment un design de charnière plus standard.

Les spécifications techniques du produit final n’ont pas encore été dévoilées. Toutefois, le prototype initial affichait une résolution de 2024 x 2368 pixels une fois déployé, avec un format d’écran vertical qui se distingue clairement des configurations ultralarges ou des écrans traditionnels.

Avec l’évolution des besoins en productivité et en multitâche, de nombreux utilisateurs ressentent les limites des formats compacts des ordinateurs portables actuels. Un écran extensible pourrait donc séduire ceux qui cherchent à élargir leur espace de travail sans sacrifier la portabilité.

Un produit innovant, mais durable ?

La grande question reste de savoir si ce produit sera suffisamment robuste et pratique pour un usage quotidien. Lenovo est connu pour explorer des concepts audacieux, souvent avant-gardistes, mais parfois un peu expérimentaux. Par exemple :

Le ThinkPad X1 Fold, sorti en 2020, était un écran OLED pliable pouvant être utilisé comme un ordinateur portable avec un clavier séparé. Une deuxième génération a vu le jour en 2022.

La série ThinkBook Plus, avec des écrans e-ink intégrés ou des fonctionnalités hybrides Android, montre également l’esprit d’innovation de Lenovo.

Ces produits n’ont pas toujours connu un succès massif, mais ils ont permis à Lenovo de tester le marché et de recueillir des retours précieux sur l’intérêt des consommateurs.

Les appareils enroulables : La prochaine révolution ?

Alors que les appareils pliables se sont progressivement normalisés, les écrans enroulables restent une technologie encore peu explorée. Si Lenovo parvient à offrir un produit à la fois fonctionnel, durable et attrayant, cet ordinateur portable pourrait marquer une nouvelle étape dans l’innovation technologique.

Blass, dont les fuites se sont souvent révélées exactes, estime que nous en saurons davantage lors du CES 2025. Rendez-vous en janvier pour découvrir si ce concept révolutionnaire tiendra ses promesses et s’il pourra rivaliser avec les ordinateurs portables et dispositifs pliables déjà établis.