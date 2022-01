CES 2022 : le nouveau ThinkBook Plus Gen 3 de Lenovo dispose d’un écran secondaire de 8 pouces

Lenovo est peut-être connue pour ses sérieux ordinateurs portables professionnels, mais cela ne l’empêche pas de créer des modèles plus excentriques : pour le CES 2022, cela signifie le nouveau ThinkBook Plus Gen 3. Le troisième de la série « Plus » change de cap par rapport à l’approche à double écran de ses prédécesseurs, en supprimant l’écran secondaire e-paper d’avant et en plaçant à la place un écran de 8 pouces de grande taille à côté du clavier.

L’écran principal du ThinkBook Plus Gen 3 est une dalle IPS ultra-large de 17,3 pouces au format 21:10. Sa résolution est de 3K, soit 3 072 x 1 440 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la prise en charge du tactile et une couverture à 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

L’écran secondaire est plus petit, mais n’attire pas moins l’attention. Il s’agit d’un écran tactile LCD de 8 pouces placé à droite du clavier, d’une résolution de 800 x 1 280 pixels. En plus d’accepter la saisie au doigt, il fonctionne avec le stylet de Lenovo ; il est doté d’un revêtement anti-rayures pour éviter qu’il ne raye la surface.

Le résultat, selon Lenovo, est le meilleur de la productivité à double écran dans un ordinateur portable que vous pouvez toujours emporter avec vous. Oui, le ThinkBook Plus Gen 3 pèse 1,99 kg et a une épaisseur de 1,77 cm, ce qui n’est pas négligeable, mais c’est toujours beaucoup plus facile à transporter qu’un ordinateur portable ordinaire avec un écran secondaire.

Le deuxième écran peut être utilisé pour des outils spécifiques à une application, comme des pinceaux d’art et autres dans Photoshop. Il peut également être utilisé pour une fenêtre de chat persistante ou comme bloc-notes numérique pendant les réunions. Le Magic Launcher situé en bas de l’écran propose des raccourcis pour les principales applications, ainsi qu’un bouton de calculatrice qui permet d’accéder instantanément à cette application.

Avec le stylet, l’écran de 8 pouces peut être utilisé comme une tablette graphique. Il est également possible d’utiliser le mirroring pour smartphone avec certains smartphones.

Un prix qui reste abordable

Étant donné l’espace disponible dans le châssis, Lenovo a, sans surprise, intégré de grosses spécifications. Il y a un processeur Intel Core H-Series de 12e génération, jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5 et jusqu’à 2 To de stockage SSD M.2 PCIe Gen 4. La carte graphique Intel Iris Xe pilote les deux écrans, et une webcam IR Full HD — avec un volet de confidentialité physique — se trouve au-dessus de l’écran supérieur. Un double réseau de microphones, des haut-parleurs Harman-Kardon 2x2W avec un support Dolby Atmos et une batterie de 69 Whr complètent le tout.

Pour la connectivité, il y a un port Thunderbolt 4, un port USB-C avec support DP et PD, deux ports USB Type-A, une sortie HDMI et une prise audio. Malheureusement, d’option 5G, mais vous disposez du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.1. Il y a un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation.

Ce qui est le plus surprenant avec le ThinkBook Plus Gen 3, c’est qu’il est très abordable. Cette version avec ses deux écrans commencera à 1 399 dollars lorsqu’elle sera mise en vente en mai.