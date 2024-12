Accueil » Switch 2 : Une nouvelle Manette Pro avec prise jack et boutons supplémentaires !

Switch 2 : Une nouvelle Manette Pro avec prise jack et boutons supplémentaires !

Switch 2 : Une nouvelle Manette Pro avec prise jack et boutons supplémentaires !

Alors que l’attente autour de la Nintendo Switch 2 s’intensifie, de nouvelles informations concernant un accessoire officiel de première partie viennent alimenter l’excitation. Cette fois, les rumeurs évoquent une nouvelle Manette Pro, qui succédera à l’actuelle, largement plébiscitée par les joueurs comme alternative aux Joy-Con pour une expérience plus confortable et immersive.

Selon un leak relayé par Centro Leaks, une source réputée dans l’industrie, une nouvelle Manette Pro est en développement pour accompagner la Switch 2. Le design général resterait analogue à la précédente version, suggérant une taille comparable, mais des améliorations notables sont prévues.

En effet, la Manette Pro arborerait un design bicolore, combinant une coque noire et des boutons ainsi que des joysticks gris. En revanche, aucune information sur une éventuelle amélioration de l’autonomie n’a été révélée.

L’une des mises à niveau majeures est l’ajout d’une prise jack 3,5 mm, à l’instar des manettes de PlayStation et Xbox, permettant de connecter directement des casques audio. Deux nouveaux boutons à l’arrière, baptisés GL et GR, feront leur apparition. Bien que leur fonction exacte ne soit pas encore connue, ils pourraient offrir une meilleure personnalisation et un contrôle accru.

Si les nouveaux Joy-Con de la Switch 2 devraient intégrer des joysticks utilisant la technologie Hall Effect (réputée pour éviter les problèmes de drift), il est fort probable que la Manette Pro bénéficie également de cette innovation.

Une Manette Pro qui s’aligne sur la nouvelle génération

Cette nouvelle Manette Pro marquera une étape clé dans l’évolution des accessoires de Nintendo. Avec des fonctionnalités empruntées aux manettes modernes de Sony et Microsoft, comme les boutons supplémentaires et la prise casque, elle vise à offrir aux joueurs une expérience premium, qu’ils jouent en mode docké ou portable.

Alors que Nintendo a confirmé que la succession de la Switch arrivera en 2024, les fuites sur la console se multiplient. Parmi les détails déjà évoqués :

Rétrocompatibilité logicielle avec les jeux de la Switch actuelle.

Une console plus grande, offrant une meilleure prise en main pour le jeu portable.

Des spéculations autour d’un écran double inspiré de la Nintendo DS.

De plus, un dock repensé accompagnerait ce nouvel appareil, promettant des améliorations significatives pour le jeu sur téléviseur.

Avec la Nintendo Switch 2, la firme japonaise pourrait de nouveau révolutionner le marché des consoles hybrides. L’arrivée d’une nouvelle Manette Pro, intégrant des technologies modernes et des innovations comme les joysticks Hall Effect, ne fait qu’accentuer l’anticipation. Reste à voir si ces fuites se confirmeront lors des annonces officielles, probablement prévues pour le premier semestre 2024.