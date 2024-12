OnePlus 13R : Lancement mondial le 7 janvier !

Après avoir annoncé le lancement mondial de la série OnePlus 13 plus tôt cette semaine, OnePlus a confirmé que le OnePlus 13R sera également dévoilé lors de l’événement prévu le 7 janvier 2025. L’entreprise a également révélé des détails captivants concernant la batterie, le design et les capacités photo de ce nouveau smartphone de milieu de gamme.

Le OnePlus 13R sera doté d’une batterie de 6 000 mAh, une amélioration notable par rapport à la batterie de 5 500 mAh de son prédécesseur. Cette capacité accrue devrait offrir une autonomie prolongée, particulièrement appréciée par les utilisateurs intensifs et les amateurs de jeux mobiles.

Côté design, le OnePlus 13R sera disponible dans deux coloris élégants : Nebula Noir et Astral Trail, tous deux inspirés par des éléments de la nature. OnePlus a précisé que l’appareil utilisera le Gorilla Glass 7i — un verre récemment développé pour une durabilité accrue — sur l’avant et l’arrière, entouré d’un cadre en aluminium. Avec une épaisseur ultra-fine de seulement 8 mm, le smartphone arborera une finition raffinée, rappelant les traînées d’étoiles, pour un look moderne et futuriste.

OnePlus promet une configuration élégante de l’appareil photo, conçue en respectant le ratio d’or pour allier esthétique et praticité. Le smartphone fera partie d’une série connue pour ses systèmes de triple caméra polyvalents. Selon les rumeurs, le OnePlus 13R inclura notamment un téléobjectif de 50 mégapixels, renforçant ainsi ses capacités en photographie.

OnePlus 13R : Un ajout premium à la gamme

En tant que membre de la série OnePlus 13, le OnePlus 13R rejoindra les OnePlus 13 et OnePlus 13 Pro pour redéfinir les standards des smartphones de milieu de gamme. Bien que toutes les spécifications n’aient pas encore été dévoilées, le OnePlus 13R devrait offrir un mélange équilibré de performances, de durabilité et de design à un prix compétitif.

L’événement de lancement aura lieu le 7 janvier 2025 à 16 h 30, heure de Paris. Lors de cet événement, OnePlus présentera également les OnePlus 13 et OnePlus 13 Pro, qui seront équipés du processeur Snapdragon 8 Elite et de spécifications haut de gamme. Le OnePlus 13R, ainsi que le reste de la série, seront disponibles à l’achat via Amazon, la boutique en ligne OnePlus, et les points de vente physiques.