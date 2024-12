Accueil » ChatGPT : Appelez et discutez avec l’IA… gratuitement !

ChatGPT : Appelez et discutez avec l’IA… gratuitement !

ChatGPT : Appelez et discutez avec l'IA... gratuitement !

Dans le cadre de ses annonces des « 12 jours d’OpenAI », la société a présenté une avancée majeure pour rendre son IA plus accessible : la possibilité de passer des appels vocaux à ChatGPT et une intégration officielle avec WhatsApp. Ces nouvelles fonctionnalités marquent une étape importante pour les utilisateurs curieux de découvrir l’IA de manière simple et intuitive.

Des appels vocaux gratuits avec ChatGPT : une nouveauté aux États-Unis

OpenAI a introduit une nouvelle manière d’interagir avec ChatGPT : par téléphone, en appelant le 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478). Ce service permet aux utilisateurs situés aux États-Unis de discuter avec l’IA jusqu’à 15 minutes gratuitement chaque mois.

Points clés de cette fonctionnalité :

Limitation mensuelle : Chaque numéro de téléphone peut passer jusqu’à 15 minutes d’appels gratuits par mois. Toutefois, des utilisateurs ingénieux pourraient contourner cette limite en utilisant des services comme Google Voice pour générer plusieurs numéros.

Technologie derrière : Les appels sont alimentés par l’API Realtime d’OpenAI, qui garantit une interaction fluide et rapide.

Accessibilité simplifiée : Cette fonctionnalité vise à introduire l’IA à un public plus large via un canal familier et accessible, sans nécessiter de connexion Internet haut débit ou d’appareils sophistiqués.

ChatGPT s’invite officiellement sur WhatsApp

OpenAI élargit également son empreinte mondiale en intégrant ChatGPT à WhatsApp, accessible via le 1-800-CHATGPT. Contrairement aux appels vocaux limités aux États-Unis, cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs du monde entier.

Fonctionnalités actuelles sur WhatsApp :

Alimentée par le modèle GPT-4o mini, l’intégration se concentre sur les échanges textuels.

Les utilisateurs peuvent poser des questions et recevoir des réponses rapides, bien que des fonctions avancées comme l’analyse d’images ou le téléchargement de fichiers ne soient pas encore disponibles.

Développement futur : OpenAI prévoit d’intégrer des fonctionnalités premium pour les abonnés ChatGPT Plus, rendant l’expérience encore plus riche et personnalisée.

Un service simplifié, mais pas d’utilisation des données pour l’entraînement

Dans une démarche de transparence, OpenAI a précisé que les appels et les messages via WhatsApp ne seront pas utilisés pour entraîner ses modèles d’IA. Cette déclaration intervient alors que certains observateurs établissent des parallèles entre ce service et des initiatives passées, comme le GOOG-411 de Google. Lancé en 2007, ce service permettait d’obtenir des renseignements vocaux gratuits, mais il a été interrompu en 2010, après avoir amassé une quantité suffisante d’échantillons vocaux pour perfectionner la reconnaissance vocale de Google.

Cependant, OpenAI insiste sur le fait que son objectif est de fournir un moyen accessible et pratique de découvrir l’IA, et non de collecter des données pour ses modèles.

Une porte d’entrée vers l’IA pour le grand public

Ces nouvelles fonctionnalités visent à démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle, offrant une alternative simplifiée à l’expérience ChatGPT classique sur le Web. Pour les utilisateurs à la recherche de fonctionnalités plus avancées, OpenAI recommande néanmoins de continuer à utiliser leurs comptes ChatGPT habituels.

Avec l’événement des 12 jours presque terminé, OpenAI a publié une litanie de nouveaux modèles, produits et fonctionnalités. Nous avons vu la sortie du modèle de raisonnement o1, du générateur vidéo Sora et des projets pour ChatGPT, des mises à jour de la fonction Canvas, un nouveau niveau d’abonnement Pro à 200 dollars/mois et une multitude de nouveaux outils pour les développeurs.