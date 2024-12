Accueil » Galaxy S25 : Snapdragon 8 Elite et carte mère ultra-fine !

Galaxy S25 : Snapdragon 8 Elite et carte mère ultra-fine !

Alors que Samsung se prépare à annoncer la série Galaxy S25, la firme sud-coréenne a finalisé les spécifications et le design des prochains modèles. Mais ces décisions ont été prises plus tard que d’habitude, notamment en raison de débats internes sur le choix du processeur.

Samsung a finalement décidé d’équiper tous les modèles Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra du Snapdragon 8 Elite, renonçant à l’idée d’intégrer des puces Exynos. Ce choix, bien que nécessaire, a été difficile : le Snapdragon est réputé pour ses performances, mais son coût est nettement plus élevé.

Samsung souhaitait initialement utiliser un Exynos afin de réduire les coûts de production, mais les rendements insuffisants de ses lignes de production internes ont conduit à privilégier la solution de Qualcomm.

Une carte mère ultrafine produite en Chine

Si Samsung a dû faire une croix sur son processeur maison, il semble avoir trouvé une solution pour optimiser la conception interne de la série Galaxy S25. La production des cartes mères a été confiée à FastPrint, une entreprise chinoise qui a déjà collaboré avec Samsung pour le Galaxy Z Fold Special Edition, connu pour sa finesse exceptionnelle.

Les cartes mères des Galaxy S25 seront produites dans l’usine FastPrint située près de Pékin. Cette usine, rachetée il y a 2 ans par le géant japonais Ibiden, est spécialisée dans les technologies avancées de circuits imprimés, notamment les techniques flip chip et ball grid array. Ces innovations permettent de créer des cartes mères solides, fines et flexibles, idéales pour des appareils premium comme la série S25.

Le développement interne de la série Galaxy S25 porte le nom de code Paradigm Project, succédant au projet Eureka utilisé pour la série Galaxy S24. L’objectif semble clair : repousser les limites du design et de la performance.

En s’associant avec FastPrint et Ibiden, Samsung mise sur une expertise éprouvée dans la fabrication de composants ultrafins et à haute valeur ajoutée. Ces partenariats permettent à Samsung de rester compétitif, même si le recours à un fournisseur chinois peut sembler paradoxal, étant donné la concurrence féroce des marques chinoises comme Xiaomi et Oppo.

Ce que cela signifie pour les Galaxy S25

Grâce à ces choix, la série Galaxy S25 pourrait offrir :

Une finesse accrue : Des composants internes optimisés permettent des designs plus minces et élégants.

Des performances de pointe : Le Snapdragon 8 Elite promet une puissance inégalée pour des tâches intensives et l’IA.

Une meilleure gestion des coûts : Malgré le coût élevé des processeurs Qualcomm, la fabrication en Chine permet de réduire d’autres dépenses.

Avec ces décisions stratégiques, Samsung semble prêt à livrer une série Galaxy S25 qui pourrait combiner design raffiné et performances de haut niveau. Reste à voir comment ces appareils seront accueillis lorsqu’ils seront dévoilés, probablement dès le 22 janvier 2025.