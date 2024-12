Threads : Le repost éthique et simplifié !

Threads, la plateforme sociale de Meta, continue de s’enrichir en fonctionnalités pour offrir une expérience utilisateur plus fluide et respectueuse des créateurs de contenu. Désormais, Threads permet de repartager des photos et vidéos publiées par d’autres utilisateurs, tout en ajoutant votre propre texte et sans inclure la publication originale.

Cette nouvelle option inclut automatiquement une mention pour le créateur, a confirmé Adam Mosseri, responsable d’Instagram.

Comment fonctionne cette nouvelle option dans Threads ?

Selon Mosseri, cette fonctionnalité simplifie le partage de médias tendance tout en permettant aux utilisateurs d’ajouter leur propre interprétation ou commentaire. Contrairement à la publication avec citation classique, cette méthode met uniquement en avant l’image ou la vidéo, rendant le contenu plus propre et direct.

Lorsque vous repostez un média :

Le nom d’utilisateur du créateur original s’affiche dans le coin supérieur gauche de la publication.

Un compteur de repartages apparaît dans le coin inférieur gauche pour indiquer combien de fois le média a été réutilisé.

En cliquant sur le nom d’utilisateur, les utilisateurs accèdent à une liste de publications utilisant ce média, la publication originale figurant toujours en tête.

Réduire les problèmes de plagiat et de manque de mentions

Cette initiative vise également à lutter contre les plaintes fréquentes liées au contenu reposté sans mention du créateur. Les créateurs reçoivent une notification lorsqu’un de leurs médias est réutilisé, et ils ont également la possibilité de désactiver le repartage de leurs publications depuis les paramètres de leur compte, offrant un contrôle accru sur leur contenu.

Cette transparence et ce système de crédit automatique devraient favoriser une utilisation plus respectueuse des contenus d’autres utilisateurs sur Threads.

Comment repartager un média sur Threads ?

Pour utiliser cette fonctionnalité, voici les étapes simples à suivre :

Pression longue sur l’image ou la vidéo que vous souhaitez repartager, ou appuyez sur le bouton de repost. Sélectionnez « Utiliser le média ». Ajoutez votre propre texte à la publication. Partagez votre post avec vos abonnés.

Cette option rappelle une fonctionnalité similaire sur X (anciennement Twitter), qui permet de repartager des vidéos avec une mention et un lien vers la publication originale. Cependant, Threads se distingue en étendant cette possibilité à tous types de médias et en mettant l’accent sur une attribution transparente et automatisée des mentions.

Cette nouvelle fonctionnalité illustre l’engagement de Threads à répondre aux besoins de ses utilisateurs tout en protégeant les droits des créateurs de contenu. Elle simplifie le partage de médias tout en encourageant une approche plus éthique.