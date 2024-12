Accueil » WhatsApp : Appels de groupe personnalisés et nouveaux filtres vidéo !

En tête des services de messagerie préférés par des milliards d’utilisateurs à travers le monde, WhatsApp, continue d’affiner son expérience d’appels vocaux et vidéo. Déjà reconnue pour sa fiabilité, même avec une connexion internet instable, l’application se dote d’une mise à jour qui ajoute plusieurs fonctionnalités pratiques et amusantes.

L’une des nouvelles fonctionnalités phares de WhatsApp est la possibilité de sélectionner les participants à un appel de groupe. Lors de la création d’un appel sur WhatsApp, vous pouvez désormais choisir qui inclure et qui laisser de côté. Idéal pour planifier une fête surprise ou pour éviter de déranger ce fameux ami toujours débordé, cette option simplifie l’organisation des appels de groupe.

WhatsApp, de nouveaux effets vidéo pour des appels plus fun

En octobre dernier, WhatsApp a introduit des effets pour les appels vidéo, et la mise à jour enrichit cette fonctionnalité avec 10 nouveaux filtres. Ces options incluent des classiques comme le filtre « visage de chien » ou des créations plus originales, comme un effet sous-marin. Pour les utiliser, il suffit de toucher l’icône en forme de baguette magique pendant un appel.

Ces filtres ne sont pas seulement là pour amuser — ils peuvent aussi briser les silences gênants lors de longs appels vidéo. Je les considère personnellement comme un excellent moyen de détendre l’atmosphère.

Améliorations pour l’application de bureau

La version bureau de WhatsApp n’a pas été oubliée. Elle bénéficie désormais d’un onglet dédié aux appels dans la version de bureau. Cet ajout permet de passer des appels, de créer des liens d’appel, ou encore de composer directement un numéro sans avoir à utiliser son téléphone. Une mise à jour qui simplifie la vie pour ceux qui utilisent WhatsApp sur ordinateur.

Les appels vidéo bénéficient également d’un boost significatif en termes de qualité. Que ce soit sur mobile ou sur bureau, les sessions vidéo offrent désormais une résolution plus élevée et une expérience encore plus fiable, à condition d’avoir une connexion stable.

WhatsApp : la référence pour les appels ?

Avec ces nouveautés, WhatsApp consolide sa position comme option privilégiée pour passer des appels vocaux et vidéo. De plus en plus de personnes, moi y compris, adoptent les appels WhatsApp comme alternative aux appels traditionnels.

Et vous, que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités ?