Huawei Mate X6 : Le smartphone pliable ultime disponible !

Huawei a officiellement lancé son Mate X6 pour les marchés mondiaux, après une première annonce en Chine le mois dernier. Ce smartphone pliable haut de gamme se distingue par ses caractéristiques techniques avancées, son design robuste et ses performances photographiques de pointe. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau modèle.

Le Huawei Mate X6 est équipé d’un écran pliable interne de 7,93 pouces, offrant une résolution de 2440 × 2240 pixels, une fréquence de rafraîchissement LTPO 120 Hz, et une luminosité maximale de 1800 nits.

À l’extérieur, on retrouve un écran OLED 3D quadri-courbé de 6,45 pouces avec une luminosité impressionnante atteignant 2500 nits, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 300 Hz. Les deux écrans intègrent un système de dimming PWM haute fréquence de 1440 Hz, réduisant ainsi la fatigue visuelle.

Pour protéger l’écran extérieur, Huawei utilise du verre Kunlun de 2e génération, réputé pour sa résistance accrue aux chutes (jusqu’à 25 fois supérieure, selon la marque). À l’intérieur, une plaque en fibre de carbone améliore la durabilité de l’écran pliable.

Mate X6, un design robuste et raffiné

Le Mate X6 arbore une charnière multi-dimensionnelle avancée et un cadre en aluminium de qualité aéronautique. Ces innovations garantissent une solidité remarquable et une expérience utilisateur fluide lors du passage entre les modes plié et ouvert.

Avec un poids de 239 g et une épaisseur de seulement 4,6 mm lorsqu’il est ouvert, le Mate X6 s’inscrit parmi les smartphones pliables les plus fins et légers de sa catégorie.

Des performances photo impressionnantes

Le Huawei Mate X6 se démarque par son système photographique polyvalent :

Capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable allant de f/1.0 à f/4.0, offrant des performances optimales en basse lumière et une grande flexibilité créative.

Objectif ultra grand-angle de 40 mégapixels (f/2.2).

Téléobjectif périscopique de 48 mégapixels avec zoom optique 4x, stabilisation optique (OIS) et zoom numérique jusqu’à 100x.

Une caméra Ultra Chroma Spectral de 1,5 mégapixels, utilisant 1,50 million de canaux spectraux pour améliorer la précision des couleurs de 120 %.

Les caméras avant, situées à l’intérieur et à l’extérieur, sont dotées d’un capteur 8 mégapixels (ouvertures respectivement de f/2.2 et f/2.4).

Autonomie et puissance sous le capot

Le Mate X6 embarque une robuste batterie de 5 110 mAh, compatible avec une charge rapide filaire de 66 W et une charge rapide sans fil de 50 W.

Côté performance, le smartphone repose sur un chipset Kirin personnalisé, fonctionnant sous une version basée sur Android AOSP (EMUI). Cependant, le modèle global ne prend pas en charge la 5G.

Prix et disponibilité du Mate X6

Le Huawei Mate X6 est disponible en trois coloris : Nebula Red, Black, et Nebula Gray. Il est proposé à partir de 7199 AED (environ 1 872 euros). Les précommandes sont ouvertes aux Émirats arabes unis via les plateformes en ligne de Huawei et les détaillants certifiés. Les clients en précommande bénéficient davantage tels qu’une Huawei Watch GT 4 (46 mm) et une protection Huawei Care+. Un chargeur sans fil Huawei SuperCharge pour voiture est également proposé pour seulement 1 AED.

Le Huawei Mate X6 incarne une avancée significative dans le domaine des smartphones pliables, combinant technologie de pointe, design innovant, et performances photographiques exceptionnelles. Reste à voir comment il se positionnera face à la concurrence sur le marché mondial.