Xbox : L’application Windows se transforme en hub de jeu complet

Microsoft vient de mettre à jour son application Xbox pour les PC Windows, marquant le début d’une nouvelle ère où cette plateforme servira bien plus qu’à télécharger et installer des jeux depuis le Microsoft Store ou via Game Pass. Avec une interface remaniée et une liste de jeux considérablement élargie, cette mise à jour promet de répondre aux attentes des joueurs PC.

Après une période de test auprès des membres Insiders en novembre, la nouvelle version de l’application Xbox est désormais accessible à tous. Parmi les nouveautés, un espace dédié met en avant les contenus essentiels, comme les nouvelles sorties, les événements, les promotions sur Game Pass, et les ventes en cours. Les utilisateurs peuvent également explorer des collections soigneusement sélectionnées, recevoir des recommandations personnalisées et bénéficier de réductions spéciales.

L’application propose aussi une fonctionnalité appelée « Reprendre où vous vous êtes arrêté », permettant aux joueurs de retourner rapidement dans leurs parties depuis le hub Compact Mode. Cette amélioration facilite grandement la navigation pour les joueurs habitués à jongler entre plusieurs titres.

« Au début de l’été, nous avons commencé à travailler avec des partenaires pour intégrer tous les jeux PC dotés de fonctionnalités Xbox dans l’application Xbox », explique Chris Charla, directeur général de la curation de contenu et des programmes chez Xbox. « Nous sommes impatients de voir quels jeux Xbox les créateurs de jeux proposeront à l’avenir sur Windows PC et d’accueillir près de 400 titres qui n’étaient pas encore disponibles ou achetables dans l’application Xbox ».

Un véritable hub pour les jeux Xbox sur PC

L’application Xbox, longtemps perçue comme une simple bibliothèque de jeux vidéo, prend désormais une tournure plus ambitieuse en offrant une vitrine pour l’ensemble de l’écosystème Xbox. Grâce à un partenariat stratégique, l’application inclut maintenant près de 400 jeux PC intégrant des fonctionnalités Xbox, dont de nombreux titres qui n’étaient pas auparavant disponibles ou visibles dans l’application. Parmi ces nouveaux arrivants, on retrouve des jeux développés par Kemco, Kairosoft, et Yacht Club Games.

De plus, plus de 100 nouveaux jeux supportent désormais la fonctionnalité Xbox Play Anywhere, permettant aux joueurs d’acheter un jeu sur Xbox et d’y jouer également sur PC (et inversement) tout en bénéficiant de sauvegardes cloud partagées. Cette intégration favorise également le jeu multiplateforme, bien que certaines options dépendent des choix des développeurs.

Dans la section dédiée au Cloud Gaming, les utilisateurs peuvent maintenant explorer les jeux consoles jouables via l’application Xbox pour PC, une opportunité pour les joueurs de découvrir de nouveaux titres accessibles directement depuis leur ordinateur.

Un regard vers l’avenir : des fonctionnalités en cours de test

Microsoft ne s’arrête pas là. L’équipe Xbox a annoncé qu’elle continuera d’apporter des mises à jour régulières et de tester de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expérience utilisateur. Actuellement, un programme pilote est en cours pour intégrer des jeux occasionnels, tels que Candy Crush Soda Saga et Angry Birds 2 dans l’application Xbox. Ces ajouts pourraient attirer un public plus large et diversifié vers la plateforme.

Le détail des prochains développements sera partagé lors de la Game Developers Conference (GDC), soulignant l’engagement de Microsoft à faire de l’application Xbox un outil central pour tous les joueurs.

Avec cette refonte, l’application Xbox pour Windows devient bien plus qu’un simple outil de gestion de jeux. Elle se positionne comme un véritable hub pour les joueurs PC, intégrant des jeux variés, des fonctionnalités multiplateformes, et une interface plus conviviale. Pour les amateurs de jeux vidéo, cette évolution marque une étape importante dans l’écosystème Xbox et promet de nombreuses surprises à venir.