Xbox et Game Pass fusionnent : une seule application pour tous vos jeux !

Dans un souci de simplification et d’amélioration de l’expérience utilisateur, Microsoft a décidé de regrouper les fonctionnalités de Game Pass directement au sein de l’application Xbox mobile. Cette décision vise à simplifier l’expérience de jeu mobile en réunissant toutes les fonctionnalités dans une seule et même application.

Cette mise à jour, déployée cette semaine auprès des membres bêta Xbox sur iOS et Android, vise à centraliser l’ensemble des fonctionnalités de jeu Xbox dans une seule application. À partir de novembre, l’application Xbox Game Pass ne sera plus disponible en téléchargement.

Actuellement, les joueurs Xbox sur mobile doivent jongler entre deux applications : l’application Xbox, qui permet d’accéder à la console, au streaming de jeux et aux fonctionnalités sociales, et l’application Xbox Game Pass, dédiée à l’accès aux jeux via abonnement. Grâce à cette fusion, toutes ces fonctionnalités seront désormais accessibles depuis une seule et même application.

Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs pourront désormais parcourir l’intégralité du catalogue Game Pass, gérer leurs abonnements et même réclamer des avantages s’ils sont membres Game Pass Ultimate, le tout depuis l’application Xbox. Les fonctionnalités existantes de l’application, telles que le chat de groupe, l’installation à distance de jeux et le partage social, seront conservées, garantissant une transition en douceur pour les joueurs.

Cependant, le Xbox Cloud Gaming restera accessible uniquement via les navigateurs Web sur les appareils mobiles, car l’intégration n’inclut pas la fonctionnalité de streaming dans l’application pour les utilisateurs mobiles.

Des améliorations sur PC et consoles pour Xbox

Cette mise à jour s’inscrit dans un ensemble plus large de changements que Microsoft met en œuvre sur l’ensemble de ses plateformes. Pour les utilisateurs de PC, le nouveau mode compact de la barre de jeu est désormais disponible, optimisé pour les petits écrans et permettant un accès facile aux jeux récemment joués, aux lanceurs de jeux et aux widgets. De plus, l’application Xbox sur PC dispose d’options de gestion de jeu améliorées, permettant aux utilisateurs de visualiser et d’installer tous les modules complémentaires lors de l’installation du jeu et de gérer le contenu du jeu en un seul endroit.

Pour les utilisateurs de consoles Xbox, une nouvelle fonctionnalité permet le pré-téléchargement des mises à jour de jeu, ce qui permet aux joueurs de démarrer les jeux immédiatement lorsque les mises à jour sont publiées. Un système de liste de souhaits remanié fournit désormais également des notifications lorsque des jeux sont publiés, ajoutés au Game Pass ou disponibles pendant les Free Play Days.

Une stratégie axée sur la simplicité et l’accessibilité

La migration des fonctionnalités de l’application Xbox Game Pass vers l’application principale Xbox débutera avec les membres bêta Xbox, puis sera déployée à tous les utilisateurs. La transition sera progressive : à partir de novembre, les nouveaux téléchargements de l’application Xbox Game Pass seront bloqués, incitant les utilisateurs à adopter l’application Xbox unifiée. À terme, l’application Xbox Game Pass sera abandonnée et il ne sera plus possible de télécharger des jeux depuis cette dernière.

En intégrant les fonctionnalités de Game Pass dans l’application Xbox, Microsoft simplifie l’accès à son service de jeux en abonnement et améliore l’expérience globale des joueurs sur mobile. Cette initiative s’accompagne d’autres améliorations sur PC et consoles, témoignant de la volonté de Microsoft de rendre ses plateformes de jeu plus conviviales et accessibles à tous.