Pixel 9a : Fuite des images et confirmation du prototype en phase de test

Les rumeurs autour du Google Pixel 9a se précisent, nous donnant un aperçu de ce que le prochain smartphone milieu de gamme de Google pourrait offrir. Après des premières informations en août et des rendus dévoilés à l’automne, de nouvelles images réelles du Pixel 9a viennent de faire surface, révélant ce qui semble être un prototype.

Les photos montrent un appareil doté d’un dos avec des motifs distinctifs et un logo différent du traditionnel « G » de Google. Ces marquages spécifiques sont typiques des prototypes et visent à identifier chaque unité pour limiter les fuites — même si cela ne semble pas toujours fonctionner.

Une étiquette au dos indique que ce modèle est destiné uniquement aux tests internes et au développement. On y trouve également la mention « EVT », acronyme de « Engineering Validation Test », une étape clé dans le processus de validation d’un produit.

Côté design, le Pixel 9a adopte une dalle plate avec un poinçon centré pour la caméra frontale. Les bords et le dos suivent un design plat et épuré. Google, fidèle à son habitude de revisiter le design de ses produits à chaque génération, introduit ici une différence notable : la barre de caméra qui traversait le haut du Pixel 8a a disparu.

Pixel 9a, une caméra légèrement en retrait ?

Bien que le nombre de capteurs reste identique, des rumeurs indiquent que les spécifications de la caméra pourraient être légèrement revues à la baisse. Le capteur principal de 64 mégapixels du Pixel 8a pourrait être remplacé par un capteur de 48 mégapixels.

Si les informations divulguées s’avèrent exactes, le Pixel 9a serait équipé d’un écran de 6,3 pouces, se rapprochant ainsi des modèles plus haut de gamme Pixel 9 et Pixel 9 Pro. L’écran bénéficierait également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une navigation fluide et réactive.

En termes de performances, le Pixel 9a pourrait embarquer le processeur Tensor G4 de Google, couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Pour l’autonomie, une batterie de 5 000 mAh est attendue, une belle amélioration par rapport aux 4 492 mAh du Pixel 8a.

Date de lancement et positionnement sur le marché

Le Pixel 9a pourrait être dévoilé lors de la conférence Google I/O en mai 2025, bien que certaines rumeurs laissent entendre une présentation anticipée.

Avec ses caractéristiques prometteuses, le Pixel 9a semble bien positionné pour séduire ceux à la recherche d’un appareil performant, avec une bonne autonomie et des capacités photo solides, le tout dans un budget milieu de gamme. Si Google maintient sa stratégie agressive en matière de prix, le Pixel 9a pourrait s’imposer comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix de 2025.