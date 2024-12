Nothing ressuscite Snake : Un widget rétro pour les fans de jeux classiques

Nothing continue de se démarquer dans l’univers tech en collaborant étroitement avec sa communauté de fans. La dernière création issue de cette synergie est un widget inspiré du jeu Snake, célèbre jeu des téléphones Nokia, qui fait son grand retour sous une forme revisitée.

En janvier dernier, un fan a publié sur Twitter une série de concepts de widgets originaux, attirant l’attention de l’équipe de développement de Nothing. Séduite par l’idée, l’équipe a décidé de travailler avec ce créateur pour donner vie à l’un de ses concepts.

Dans un post publié sur leur forum, Nothing a expliqué : « Nous avons présenté ces concepts à notre équipe logicielle, qui a décidé de soutenir Rahul pour transformer l’une de ses idées en réalité. Le choix du concept à développer n’a pas été simple ; il fallait qu’il soit techniquement réalisable tout en restant amusant ».

C’est finalement le jeu Snake qui a été sélectionné. Toutefois, pour concrétiser cette vision, Nothing s’est tourné vers un autre membre talentueux de sa communauté, @RapidZapper, connu pour avoir travaillé sur les projets Ear (web) et le jeu Simone Glyph.

Un projet collaboratif abouti

Après des mois de travail, d’essais et de prototypes, les trois parties — l’équipe de Nothing, Rahul et @RapidZapper — ont finalement finalisé un widget Snake à la hauteur des attentes. Ce mini-jeu, qui rappelle le charme rétro des Nokia, est désormais accessible gratuitement via le Google Play Store.

Pour profiter de ce widget, voici ce que vous devez savoir :

Téléchargez l’application Community Widgets sur le Google Play Store. Assurez-vous que votre appareil est à jour. Vous devez disposer des dernières versions de Nothing OS et de Nothing Launcher. Si vous utilisez la version OS3 Beta, un redémarrage après l’installation peut être nécessaire pour que le widget apparaisse correctement.

Une touche de nostalgie dans un écosystème moderne

Ce projet illustre parfaitement l’esprit de Nothing : combiner une esthétique rétro et des expériences technologiques modernes. Ce widget Snake, né de l’imagination d’un fan et réalisé grâce à une collaboration unique, témoigne de la volonté de la marque d’impliquer activement sa communauté dans le développement de son écosystème.

Si vous êtes utilisateur de Nothing et fan de Snake, cette initiative est une excellente occasion de replonger dans le passé tout en profitant des innovations d’aujourd’hui. Une belle preuve qu’un peu de nostalgie peut parfaitement s’intégrer à notre quotidien numérique moderne.