Google Photos : Revivez vos meilleurs moments avec le « Récapitulatif 2024 »

En s’inspirant des rétrospectives populaires comme Spotify Wrapped, Google Photos lance une nouvelle expérience immersive appelée « Récapitulatif 2024 ». Cette fonctionnalité promet de replonger les utilisateurs dans leurs souvenirs les plus marquants de l’année grâce à des photos, des statistiques, et des effets visuels cinématiques.

Le Récapitulatif 2024 de Google Photos combine vos clichés les plus mémorables avec des informations personnalisées qui racontent votre année en images. En plus des photos et vidéos, Google Photos fournit des statistiques intrigantes, comme :

Nombre total de photos prises en 2024.

Longueur de votre plus longue série de photos quotidiennes.

Les couleurs les plus photographiées.

La personne la plus photographiée.

Avec qui vous avez partagé le plus de sourires.

Les utilisateurs qui ont activé Gemini dans l’application Google Photos aux États-Unis peuvent même profiter de légendes personnalisées qui mettent en avant les deux moments les plus marquants de leur année.

Disponibilité et conditions pour accéder au Récapitulatif 2024 de Google Photos

La fonctionnalité apparaîtra dans le carrousel Souvenirs de Google Photos tout au long de décembre. À partir de janvier, le récapitulatif se déplacera dans la grille principale des photos, permettant un accès rapide pour les revoir ou les partager avec vos proches.

Cependant, il existe quelques restrictions :

Reconnaissance faciale obligatoire : Pour que Google identifie et groupe les visages dans vos souvenirs, la fonctionnalité Groupes de visage doit être activée. Cela signifie que le Récapitulatif 2024 ne sera pas disponible dans certaines régions où cette technologie est désactivée. Sélection régionale : L’expérience avec légendes personnalisées via Gemini est pour l’instant limitée à certains utilisateurs aux États-Unis.

Partagez vos moments

Le Récapitulatif 2024 de Google Photos n’est pas seulement un outil introspectif : il permet également de partager facilement vos meilleurs souvenirs sur les réseaux sociaux et via les applications de messagerie. Les éléments graphiques et cinématiques ajoutent une touche émotionnelle, transformant chaque souvenir en une véritable histoire visuelle.

Cette initiative de Google Photos ne se limite pas à une simple mise en avant de votre galerie : elle utilise l’intelligence artificielle pour créer une narration unique et personnalisée de vos souvenirs. Le Récapitulatif 2024 va bien au-delà de l’archivage, en permettant aux utilisateurs de revivre leurs moments les plus précieux sous un nouvel angle.

Alors que la fonctionnalité se déploie progressivement, avez-vous déjà découvert votre Récapitulatif 2024 ?