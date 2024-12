Accueil » Threads : Recherche améliorée pour concurrencer Bluesky et X

Threads : Recherche améliorée pour concurrencer Bluesky et X

Threads : Recherche améliorée pour concurrencer Bluesky et X

Meta continue de renforcer Threads, son alternative à X (anciennement Twitter) et Bluesky, en introduisant une nouvelle interface de recherche. Cette mise à jour de Threads permet aux utilisateurs de filtrer leurs recherches par profil et par plage de dates, améliorant ainsi considérablement les capacités de navigation sur la plateforme.

Jusqu’à présent, la recherche sur Threads se limitait à un mot-clé ou une phrase, avec deux options de tri : « Populaire » (les publications les plus populaires) ou « Recent » (les publications les plus récentes). Désormais, les utilisateurs peuvent affiner leurs recherches grâce à trois nouveaux filtres :

Par profil : Recherchez des publications spécifiques provenant d’un utilisateur particulier.

: Recherchez des publications spécifiques provenant d’un utilisateur particulier. Après une date donnée : Limitez vos résultats aux publications publiées après une certaine date.

: Limitez vos résultats aux publications publiées après une certaine date. Avant une date donnée : Restreignez vos recherches aux publications antérieures à une date spécifique.

Voir dans Threads

Ces améliorations permettent aux utilisateurs de localiser plus facilement des publications spécifiques et d’optimiser leur expérience sur la plateforme.

Comment Threads se compare à ses rivaux ?

Avec cette mise à jour, Threads rattrape partiellement son retard face à Bluesky et X, qui offrent déjà des fonctionnalités de recherche avancées.

X (Twitter) : Propose des recherches par mots-clés, hashtags, phrases exactes, mots exclus, langues, et bien plus encore.

Bluesky : Permet également des recherches avancées par profil, plage de dates, et d’autres critères, bien que ces options ne soient pas encore totalement intégrées dans son interface utilisateur.

Bien que les nouvelles fonctionnalités de Threads soient moins complètes que celles de X, elles marquent une avancée significative par rapport à son système de recherche précédent.

Un contexte concurrentiel intense

La mise à jour de Threads s’inscrit dans une stratégie plus large de Meta pour contrer la montée en puissance de Bluesky, qui connaît une croissance rapide. En septembre, Bluesky comptait environ 9 millions d’utilisateurs, mais ce chiffre a explosé pour atteindre près de 24 millions après les élections américaines. De nombreux utilisateurs ont quitté X, mécontents des positions politiques de son propriétaire Elon Musk et des controverses liées à des changements de politiques, notamment la modification du système de blocage et l’utilisation des données utilisateurs pour entraîner des IA.

En réponse, Meta a accéléré le déploiement de nouvelles fonctionnalités sur Threads :

Choix du fil d’actualités par défaut : Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leur flux en choisissant entre un fil algorithmique ou chronologique.

Changement de design : Une mise à jour facilite la navigation entre différents fils.

Amélioration de l’algorithme : Une optimisation pour mieux refléter les préférences des utilisateurs.

Flux personnalisés : Meta développe un système de recommandations personnalisées, inspiré des listes de recommandations utilisateur de Bluesky.

Les nouvelles fonctionnalités de recherche seront déployées mondialement dans les semaines à venir, selon une annonce de Threads.

Avec une concurrence féroce entre Threads, X, et Bluesky, ces améliorations marquent une étape cruciale pour Threads dans sa quête d’attirer et de fidéliser les utilisateurs à la recherche d’une alternative solide à X. Reste à voir si ces efforts suffiront à consolider sa position sur le marché des réseaux sociaux.