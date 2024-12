Lancement du Honor 300 Ultra : Snapdragon 8 Gen 3, écran 120 Hz et caméra périscopique de 50 mégapixels

Aux côtés des modèles standard et Pro, Honor a présenté son dernier-né, le Honor 300 Ultra, un smartphone conçu pour répondre aux attentes des utilisateurs en quête de luxe, de capacités photographiques avancées et de performances de pointe. Ce modèle se démarque non seulement par son esthétique sophistiquée, mais aussi par ses fonctionnalités haut de gamme.

Le Honor 300 Ultra adopte un design élégant avec une coque arrière en cuir lisse composée de sept couches. Ce matériau est subtilement gravé pour offrir un aspect premium. Une version en verre est également proposée pour ceux qui préfèrent un style plus classique. Malgré ces finitions haut de gamme, le smartphone reste confortable à manipuler grâce à son épaisseur de 8,2 mm. Il est également léger, pesant 198 g pour la version en cuir et 199 g pour celle en verre. Deux coloris sont disponibles : Noir Ink Rock et Blanc Camellia.

En matière de photographie, le Honor 300 Ultra est équipé d’un module triple caméra. Il intègre un capteur principal Sony IMX906 de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif périscope de 50 mégapixels doté de la stabilisation optique. Honor met en avant ses capacités téléphoto, offrant un zoom optique 3,8x et un zoom numérique impressionnant de 100x. Ces caractéristiques permettent de capturer des portraits élégants, grâce à des outils comme le moteur IA de contrôle de la lumière. La caméra frontale, quant à elle, propose un capteur de 50 mégapixels, idéal pour les selfies et les appels vidéo.

Le smartphone arbore un écran OLED quad-curvé de 6,78 pouces avec une résolution de 2 700 × 1 224 pixels, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran peut atteindre une luminosité maximale de 4000 nits, offrant une visibilité optimale même en plein soleil. Il prend également en charge 1,07 milliard de couleurs, tout en intégrant des fonctionnalités de protection des yeux, comme le dimming PWM à 3840 Hz, la protection contre la lumière naturelle, et une assistance au sommeil grâce à l’IA.

Sous le capot, le Honor 300 Ultra embarque une version personnalisée du processeur Snapdragon 8 Gen 3. Cette configuration garantit un équilibre parfait entre puissance et efficacité énergétique, notamment grâce à son système de dissipation thermique VC en acier inoxydable de 36 842 mm². Côté autonomie, l’appareil est doté d’une batterie de 5 300 mAh, compatible avec une charge rapide de 100 W. Le fabricant promet une charge de 0 à 59 % en seulement 15 minutes, et une charge complète en 35 minutes. La charge sans fil est également rapide, avec une puissance de 80W.

Honor 300 Ultra : Un élégant flagship

Pour enrichir l’expérience utilisateur, le smartphone intègre des haut-parleurs stéréo d’un niveau sonore élevé, un moteur de vibration linéaire et une certification IP55, garantissant une résistance accrue à l’eau et à la poussière. En termes de connectivité, il offre des fonctionnalités modernes, comme le NFC, le Wi-Fi 7, un contrôle infrarouge, et même des capacités de communication par satellite grâce à Beidou, permettant une navigation hors réseau via Gaode Maps.

Enfin, le Honor 300 Ultra est disponible à partir de 4199 yuans (~ 550 euros) pour la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, et monte à 4699 yuans (~ 620 euros) pour la configuration haut de gamme avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Cette combinaison de design, de technologie et de performance positionne clairement ce smartphone comme l’un des modèles les plus prestigieux de la gamme Honor.