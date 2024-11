Threads : Choisissez votre fil d’actualité par défaut !

Meta continue d’améliorer Threads, son application de microblogging, en introduisant une nouvelle fonctionnalité très attendue : la possibilité de choisir quel fil d’actualités s’ouvre par défaut. Meta semble vraiment à l’écoute des utilisateurs ces derniers temps.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé cette nouveauté dans un post, précisant que les utilisateurs pourront sélectionner entre les fils Pour Vous, Abonnements, ou un fil personnalisé. En parallèle, Meta teste également une interface rendant ces différents fils plus visibles et accessibles.

Avec cette mise à jour, Threads répond enfin à une demande fréquente de ses utilisateurs. Pouvoir définir son fil par défaut offre davantage de personnalisation et rend l’application plus intuitive. Pour ceux qui préfèrent voir uniquement les publications des comptes qu’ils suivent ou organiser leur propre sélection via des fils personnalisés, cette nouveauté est un véritable plus.

Comment configurer votre fil par défaut :

Ouvrez l’application Threads. Appuyez et maintenez sur l’un des fils en haut de l’écran. Choisissez l’option modifier les fils. Réorganisez vos fils et placez celui que vous souhaitez utiliser par défaut en première position.

Cette option est actuellement en phase de test, mais pourrait être déployée à tous les utilisateurs dans les prochaines semaines.

Threads réagit à la concurrence

La montée en puissance de Bluesky, une plateforme concurrente, semble motiver Threads à accélérer l’amélioration de son expérience utilisateur. Récemment, Threads a remanié l’algorithme de son fil Pour vous, qui met désormais davantage l’accent sur les comptes que vous suivez et moins sur le contenu suggéré.

D’autres fonctionnalités en cours de développement ou déjà introduites incluent :

Une meilleure recherche, désormais plus utile pour trouver des comptes ou des sujets spécifiques.

La prise en charge des vidéos en mode paysage, qui améliore l’expérience visuelle, notamment pour les créateurs de contenu.

Threads : Une application en évolution constante

Alors que Threads continue de se battre pour séduire un public fidèle dans un paysage de plus en plus compétitif, cette nouvelle option de personnalisation marque un pas important vers une application plus flexible et adaptée aux préférences des utilisateurs. Si ces tests sont concluants, cela pourrait renforcer l’attrait de Threads face à des plateformes comme Bluesky ou X (anciennement Twitter).

Il n’y a pas de détails sur les utilisateurs qui auront accès aux nouvelles fonctionnalités en premier, ni sur la date à laquelle Meta prévoit de les mettre à la disposition de tous. Dans tous les cas, assurez-vous d’avoir installé la dernière version de l’application afin d’accéder aux nouvelles fonctionnalités.