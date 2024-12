Introduit avec les iPhone 15 Pro et Pro Max, le bouton Action d’Apple, pourrait bientôt évoluer pour remplacer les contrôles de volume traditionnels et apparaître sur d’autres appareils de l’écosystème Apple.

Une récente demande de brevet déposée auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), intitulée « Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Configuring Configurable Input Regions » (Appareils, méthodes et interfaces graphiques pour configurer des zones d’entrée configurables), révèle qu’Apple explore la possibilité de transformer les boutons de volume actuels en boutons Action personnalisables.

Le bouton Action, disponible sur certains modèles d’iPhone, propose déjà une grande variété de fonctions, permettant aux utilisateurs de choisir parmi 12 options prédéfinies. Le bouton exécute une tâche spécifique lorsqu’il est pressé et maintenu, avec des possibilités de personnalisation qui incluent aussi les applications tierces. Voici quelques-unes des utilisations actuelles :

Activer ou désactiver le mode silencieux,

Activer le mode Concentration,

Lancer l’appareil photo ou allumer la lampe torche,

Enregistrer un mémo vocal,

Accéder à Shazam pour identifier une chanson,

Traduire du texte ou dialoguer dans une autre langue,

Utiliser l’iPhone comme une loupe,

Accéder rapidement à des outils comme la calculatrice, l’alarme ou le minuteur,

Lancer des Raccourcis,

Activer des fonctionnalités d’accessibilité,

Ou ne pas effectuer d’action particulière si souhaité.

Apple a également étendu la compatibilité du bouton Action aux applications tierces, offrant ainsi un potentiel d’utilisation encore plus vaste à l’avenir.

Vers un remplacement des boutons de volume sur l’iPhone 17

Selon les illustrations incluses dans la demande de brevet, les futurs iPhone pourraient être dotés de trois boutons Action sur le côté gauche : un remplaçant le bouton Action actuel, deux remplaçant les boutons de volume traditionnels. Ces boutons personnalisables offriraient aux utilisateurs une flexibilité sans précédent, permettant des interactions plus rapides et plus efficaces avec leurs appareils.

Apple ne semble pas vouloir se limiter à l’iPhone. La demande de brevet montre également comment ces boutons personnalisables pourraient être intégrés sur :

iPad et Mac : Les boutons pourraient être utilisés pour le multitâche, le lancement rapide d’applications ou d’autres tâches système.

Apple Watch: Malgré son design minimaliste, un bouton Action pourrait offrir un accès rapide aux entraînements, aux applications ou à d’autres fonctionnalités fréquemment utilisées.

Cela démontre l’ambition d’Apple de rendre ses appareils plus configurables et intuitifs, tout en créant une expérience utilisateur cohérente au sein de son écosystème.

Praticité et défis

Bien que l’idée de boutons personnalisables supplémentaires soit séduisante, elle soulève quelques défis :

Courbe d’apprentissage : Les nouveaux utilisateurs pourraient trouver déroutante la présence de plusieurs boutons configurables.

Éventuelle redondance : Apple devra s’assurer que ces boutons offrent des fonctions significatives sans surcharger l’expérience utilisateur.

De plus, déposer un brevet ne garantit pas sa mise en œuvre. Même si l’USPTO accorde ce brevet, Apple pourrait décider de ne pas développer cette fonctionnalité. L’ajout de boutons personnalisables permettrait d’améliorer l’efficacité et la personnalisation, rendant les appareils encore plus polyvalents. Pour l’iPhone, transformer les contrôles de volume en boutons Action supplémentaires offrirait aux utilisateurs de nouvelles façons puissantes d’interagir avec leur appareil.

Cette innovation souligne également l’engagement d’Apple à simplifier les interactions avec ses produits, comme en témoignent ses récentes fonctionnalités, telles que les widgets dynamiques ou les écrans de verrouillage personnalisables dans iOS.

Que cette idée voie le jour ou non, elle reflète la volonté d’Apple d’explorer de nouvelles approches pour renforcer l’ergonomie et l’expérience utilisateur. Si elle est mise en œuvre, cette évolution pourrait devenir un nouveau standard dans les appareils Apple, consolidant davantage sa position en matière de design innovant et de personnalisation.