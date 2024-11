Threads : Des flux personnalisés pour rivaliser avec Bluesky ?

Alors que Bluesky, le réseau social décentralisé, atteint les 20 millions d’utilisateurs, l’application inspirée de Twitter développée par Meta, Threads, lance une nouvelle fonctionnalité appelée flux personnalisés pour ses utilisateurs du monde entier.

Cette nouveauté vise à offrir une personnalisation accrue en permettant aux utilisateurs de créer des flux basés sur des sujets spécifiques ou des profils sélectionnés.

Les flux personnalisés de Threads permettront aux utilisateurs de se concentrer sur les communautés et les conversations qui leur importent le plus. Cette fonctionnalité pourrait également concurrencer les outils de personnalisation de Bluesky, qui incluent la possibilité de créer ses propres algorithmes, flux et listes, ainsi que des options de modération configurables.

Le lancement mondial de cette fonctionnalité arrive peu après que Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé son entrée en phase de test. Cette rapidité d’exécution montre que Threads cherche à freiner l’élan de Bluesky, qui a connu une adoption massive depuis les élections américaines, alors que des utilisateurs cherchaient une alternative à X (anciennement Twitter), devenu plus orienté à droite sous la direction d’Elon Musk.

Des décisions controversées prises par X, comme le changement de la fonctionnalité de blocage et sa politique d’utilisation des données pour entraîner des modèles d’IA, ont également contribué à l’exode d’utilisateurs vers Bluesky. Résultat : Bluesky est passé de 7 millions d’utilisateurs il y a quelques mois à plus de 20 millions aujourd’hui.

Threads : Un avantage initial, mais des défis à relever

Malgré l’ascension de Bluesky, Threads conserve un avantage notable avec plus de 275 millions d’utilisateurs mensuels actifs, principalement grâce à son intégration avec Instagram et les autres applications de Meta.

Cependant, certains utilisateurs de Threads ont exprimé leur mécontentement face à la décision de l’application de déprioriser les contenus politiques et de limiter les options de personnalisation à un flux algorithmique « Pour Vous » et un flux chronologique « Abonnements ».

C’est là que les flux personnalisés entrent en jeu.

Comment utiliser les flux personnalisés sur Threads ?

Pour créer un flux personnalisé, il suffit de :

Rechercher un sujet : Accédez aux publications récentes sur un sujet donné. Créer un nouveau flux : Cliquez sur l’icône à trois points à côté du terme de recherche, puis choisissez l’option « Créer un nouveau flux ». Ajouter des profils : Rendez-vous sur le profil d’un utilisateur, cliquez sur l’icône à trois points au-dessus de sa photo, puis ajoutez-le à l’un de vos flux personnalisés.

Une fois créés, ces flux peuvent être épinglés en haut de l’écran d’accueil de Threads dans la vue en colonnes disponible sur le web. Cette disposition rappelle l’interface TweetDeck (désormais X Pro) et rend l’accès aux flux beaucoup plus intuitif.

Une course à la suprématie dans les réseaux sociaux

Avec cette fonctionnalité, Threads espère consolider sa position de leader parmi les alternatives à X. En répondant aux demandes des utilisateurs pour une personnalisation accrue, Meta montre qu’elle est déterminée à maintenir son avantage face à la montée rapide de Bluesky.

Reste à voir si ces nouveautés suffiront à séduire les utilisateurs à long terme et à étouffer l’élan de son principal rival.