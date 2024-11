Accueil » One UI 7 Beta : Date de sortie, nouveautés et appareils compatibles

Si vous êtes un utilisateur de Samsung Galaxy et un amateur de One UI, vous êtes probablement impatient de voir arriver la mise à jour tant attendue de One UI 7. Initialement prévue pour un lancement en juillet, la première bêta de One UI 7 basée sur Android 15 se fait toujours attendre en novembre, sans annonce officielle de la part de Samsung quant à sa date de sortie ou les appareils concernés. Heureusement, Ice Universe apporte enfin des précisions sur cette bêta tant espérée.

Dans un post sur X (anciennement Twitter), Ice Universe a indiqué que la bêta de One UI 7 devrait enfin être déployée après le 17 novembre. Les premiers pays à bénéficier de cette mise à jour seraient la Corée du Sud et les États-Unis, ce qui correspond aux habitudes de Samsung en matière de lancement de nouvelles versions logicielles.

Pour ceux qui attendent avec impatience, vos souhaits concernant Android 15 seront bientôt exaucés. Cependant, il est important de noter que cette version ne sera pas la version finale stable de One UI 7. Samsung a laissé entendre que la version stable ne sortirait qu’au début de l’année prochaine avec la série Galaxy S25.

Disponibilité incertaine

Une autre incertitude concerne la disponibilité de cette bêta. Il est possible que la première phase soit réservée aux développeurs, et on ne sait pas encore si une version bêta publique complète sera proposée avant la fin de l’année.

Nous nous attendons à ce que Samsung propose la bêta de One UI 7 à ses appareils les plus récents, notamment la série Galaxy S24, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6.

Changements et nouvelles fonctionnalités

Selon des rumeurs récentes, Samsung a apporté plusieurs modifications à l’interface utilisateur de One UI 7 après diverses fuites dévoilant certaines fonctionnalités et options. Avec le temps passé sur cette mise à jour, l’espoir est que One UI 7 soit à la hauteur des attentes et que le délai entre la version bêta et la version finale soit réduit.

En résumé, la sortie de la bêta de One UI 7 pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les utilisateurs de Galaxy, offrant un aperçu des nouvelles fonctionnalités et améliorations qui seront apportées avec Android 15 et l’interface revisitée de Samsung.