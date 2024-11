Accueil » Galaxy S25 Ultra : Fuite du design et des spécifications en vidéo

Le Galaxy S25 Ultra, prochain flagship de Samsung, continue de faire parler de lui à l’approche de son lancement prévu en janvier 2025. Après des rendus et des rumeurs, un clip vidéo partagé sur Reddit semble offrir un premier aperçu réel du smartphone, mettant en avant un design impressionnant et des détails ergonomiques repensés.

La vidéo, qui aurait été capturée en main, révèle des bords incurvés pour le Galaxy S25 Ultra, une évolution notable par rapport aux angles plus anguleux du Galaxy S24 Ultra. Le cadre central légèrement incurvé vers l’arrière améliore également la prise en main, rendant l’appareil plus ergonomique et confortable que ses prédécesseurs.

Le smartphone arbore des bords métalliques plats et des bordures d’écran extrêmement fines et uniformes. Les boutons de volume et d’alimentation restent situés sur le côté droit. Quant au dos de l’appareil, il présente quatre caméras, dont une avec un objectif périscopique conçu pour des performances exceptionnelles en zoom téléobjectif.

D’après les informations déjà disponibles, voici ce que nous pouvons attendre du Galaxy S25 Ultra :

Écran : Un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, offrant une qualité visuelle exceptionnelle.

Caméra frontale : Une caméra frontale de 12 mégapixels.

Caméra principale de 200 mégapixels, promettant des images détaillées.

Caméra ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Deux téléobjectifs : un de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et un autre de 10 mégapixels avec zoom optique 3x.

Performance : Le Galaxy S25 Ultra sera alimenté par le Snapdragon 8 Elite au niveau mondial, garantissant des performances haut de gamme.

Mémoire et stockage : Options de 12 Go ou 16 Go de RAM et de stockage allant de 256 Go à 1 To.

Autonomie : Une batterie de 5 000 mAh, compatible avec une charge rapide de 45W et une charge sans fil rapide de 15W.

Système d’Exploitation : Android 15 avec One UI 7, bénéficiant d’un support logiciel de sept mises à jour majeures d’Android.

Résistance et son : Certifié IP68, avec des haut-parleurs stéréo.

Galaxy S25 Ultra, un lancement attendu en janvier 2025

Le Galaxy S25 Ultra, aux côtés des Galaxy S25 et Galaxy S25+, sera dévoilé lors de l’événement Galaxy Unpacked prévu pour janvier à San Francisco. En parallèle, Samsung prévoit également de lancer un Galaxy S25 Slim plus tard dans l’année.

Avec son design raffiné, ses caractéristiques techniques avancées et ses efforts pour offrir une meilleure ergonomie, le Galaxy S25 Ultra s’annonce comme une véritable évolution dans la gamme premium de Samsung. Cependant, avec une hausse de prix probable par rapport au S24 Ultra, il reste à voir si cet appareil justifiera son coût auprès des consommateurs.