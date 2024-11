Microsoft 365 : Vos données ne servent pas à entraîner l’IA, selon Microsoft

Microsoft a clarifié sa position sur l’utilisation des données client issues de ses applications Microsoft 365, telles que Word et Excel, pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. Cette déclaration fait suite à des rumeurs selon lesquelles les utilisateurs de Word et Excel devraient désactiver manuellement une option pour empêcher leurs données d’être utilisées pour l’entraînement des systèmes d’IA de l’entreprise.

La polémique est née d’un paramètre de confidentialité dans Microsoft Office, qui active par défaut les « expériences connectées facultatives ». Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’accéder à des outils, comme la recherche d’images en ligne ou la collecte d’informations sur Internet. Cependant, la description de cette option ne mentionne pas explicitement l’entraînement des modèles d’IA.

Un document d’apprentissage de Microsoft, publié le 21 octobre 2024, a également alimenté cette confusion. Il y décrivait une série d’expériences connectées dans Office capables « d’analyser votre contenu », sans préciser que ces analyses n’étaient pas utilisées pour former des Large Language Model (LLMs).

En réponse à ces inquiétudes, le compte officiel Microsoft 365 sur X (anciennement Twitter) a expliqué : « Dans les applications M365, nous n’utilisons pas les données des clients pour entraîner des LLMs. Ce paramètre active uniquement des fonctionnalités nécessitant un accès à Internet, comme la co-édition d’un document ».

Frank Shaw, responsable des communications de Microsoft, a également réfuté ces affirmations via Bluesky.

As noted when this came up a few weeks back, this is not true and following the link for more information makes that clear.

