iPhone pliable : Apple se lance enfin dans la course !

Après des années de rumeurs et de spéculations, il semble qu’Apple ait officiellement décidé d’avancer dans le développement d’un iPhone pliable. Selon une fuite partagée par le populaire Yeux1122 (via @Jukanlosreve), ce projet est récemment « entré dans un processus de développement formel » en collaboration avec des fabricants d’écrans.

Bien que l’expression « processus de développement formel » reste vague, elle laisse entendre que Apple s’est engagé à transformer cette idée en un produit tangible. Cela inclurait non seulement la conception du dispositif, mais aussi l’organisation de la chaîne d’approvisionnement pour produire les composants nécessaires à un appareil pliable. Jusqu’à présent, Apple semblait « répondre au cas par cas aux exigences technologiques et aux spécifications clés », mais ce nouveau rapport suggère une approche beaucoup plus structurée et déterminée.

Cette étape serait une confirmation, selon la fuite, qu’Apple souhaite officiellement créer un iPhone pliable. Cependant, cela ne signifie pas qu’un lancement est imminent. Si le projet vient seulement de franchir cette étape, une sortie en 2025 ou 2026 semble plus probable, avec un potentiel positionnement aux côtés des iPhone 18 ou 19.

Sans surprise, l’évolution des plans d’Apple pourrait bouleverser la concurrence. Selon la fuite, Samsung aurait décidé d’accélérer le développement de ses propres modèles pliables, notamment les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, attendus en 2025. Le géant coréen, qui domine actuellement le marché des smartphones pliables, pourrait également explorer de nouvelles formes et gammes de prix pour renforcer sa position avant l’arrivée de l’iPhone pliable.

Samsung, qui s’est déjà moqué de l’absence de pliables chez Apple dans certaines campagnes publicitaires, pourrait aussi s’attendre à une pression accrue une fois qu’Apple entrera sur ce marché. Cela intensifie une rivalité historique entre les deux entreprises, particulièrement dans le haut de gamme.

À quoi s’attendre pour l’iPhone pliable ?

Les rumeurs sur l’iPhone pliable se multiplient depuis des années. Voici un résumé des principales attentes et spéculations autour de ce futur appareil :

Technologie d’écran innovante : L’iPhone pliable pourrait intégrer un écran auto-réparateur ou même un design enveloppant.

Design Apple classique : On peut s’attendre à un produit axé sur une finition haut de gamme, fidèle au design épuré d’Apple.

Positionnement produit : L’iPhone pliable pourrait combler l’écart entre les iPhone et les iPad, offrant une expérience hybride.

Date de lancement : Bien que certains espèrent une annonce dès 2025, 2026 ou même 2027 semble plus réaliste.

Un choix stratégique pour Apple

L’entrée d’Apple sur le marché des smartphones pliables pourrait redéfinir la dynamique du secteur. En retard par rapport à Samsung et d’autres concurrents, Apple pourrait néanmoins utiliser sa stratégie bien connue : attendre que la technologie mûrisse pour lancer un produit extrêmement raffiné, soutenu par son écosystème logiciel robuste.

Cependant, cette décision pourrait aussi avoir des conséquences sur ses autres produits, notamment l’iPad, qui pourrait voir ses ventes cannibalisées par un iPhone pliable. Quoi qu’il en soit, la simple perspective de cet appareil suscite déjà un engouement important, et il est clair que l’industrie tout entière se prépare à un nouveau bouleversement signé Apple.

