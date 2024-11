Echo Show 21 : Un écran géant pour une expérience visuelle inégalée

Amazon continue d’étoffer sa gamme Echo avec des annonces majeures : l’arrivée du Echo Show 21, doté du plus grand écran jamais intégré à un appareil Echo, et une mise à jour significative pour le Echo Show 15. Ces deux modèles visent à renforcer leur rôle au cœur des foyers connectés, tout en offrant une expérience visuelle et sonore inédite.

Lancé en 2017, le premier Echo Show d’Amazon avait déjà innové en associant commande vocale et informations visuelles. Avec le Echo Show 15 sorti en 2021, Amazon avait introduit un appareil conçu pour être fixé au mur, idéal comme console centrale de maison connectée.

Aujourd’hui, le Echo Show 21 va encore plus loin. Avec une diagonale de 21 pouces, cet écran géant offre quasiment le double de la surface d’affichage du Echo Show 15, permettant de visualiser davantage de contenus : vidéos, widgets interactifs, photos ou informations Smart Home.

Amazon promet un bond en avant en matière d’audio et de vidéo. Les haut-parleurs intégrés des deux appareils offrent désormais une expérience sonore enrichie, avec deux fois plus de basses qu’auparavant, que ce soit pour écouter de la musique ou passer des appels vidéo.

La caméra centrale de 13 mégapixels a également été optimisée : elle offre un champ de vision deux fois plus large et un zoom 65 % plus puissant que le précédent modèle, tout en intégrant une fonction de réduction des bruits ambiants pour des communications claires.

Facilité d’Intégration dans le Smart Home

Les Echo Show 15 et 21 sont tous deux dotés d’un hub intégré compatible avec Matter, ainsi que les protocoles WiFi, Thread et Zigbee. Ces appareils peuvent gérer localement des équipements tels que des lampes, interrupteurs ou prises connectées, garantissant ainsi une réactivité optimale.

Avec le widget musical amélioré, les utilisateurs peuvent accéder à leurs contenus audio favoris, comme des playlists, des podcasts ou des stations radio. De plus, grâce à la fonctionnalité « Active Media », il est possible de synchroniser plusieurs appareils Echo pour une lecture simultanée dans plusieurs pièces.

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ces écrans peuvent se transformer en cadres photo numériques. Les abonnés Prime bénéficient d’un stockage illimité pour leurs images haute résolution via Amazon Photos.

Prix et disponibilité

Les nouveaux appareils sont désormais disponibles en Europe et ailleurs. Le Echo Show 15 est proposé à 329,99 €, tandis que le Echo Show 21 est affiché à 439,99 €. Les deux modèles incluent une télécommande vocale Alexa et des accessoires pour une installation murale.

Amazon propose également des accessoires supplémentaires, comme des cadres décoratifs (en bois clair ou blanc) et un support premium pour poser les écrans sur une surface plane et les ajuster facilement.

Avec ces nouveaux modèles, Amazon ne se contente pas d’élargir sa gamme d’écrans connectées. Elle positionne le Echo Show comme un élément central des foyers modernes, en intégrant des technologies de pointe tout en simplifiant l’expérience utilisateur. Que ce soit pour la gestion de la maison connectée, les appels vidéo ou le multimédia, ces appareils s’annoncent comme des atouts majeurs pour les amateurs de solutions technologiques innovantes.