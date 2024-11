Huawei Mate X6 : Précommandes ouvertes, couleurs et spécifications révélées

Huawei a officiellement annoncé qu’il tiendra une cérémonie dédiée à sa marque Mate le 26 novembre 2024 en Chine. Lors de cet événement, la marque dévoilera sa nouvelle série Mate 70, accompagnée du très attendu Mate X6, son prochain smartphone pliable.

La société a d’ores et déjà ouvert les précommandes pour le Mate X6, révélant plusieurs configurations ainsi qu’une palette de coloris variés. Le smartphone sera proposé dans trois configurations différentes : une version équipée de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, une autre avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et enfin, une édition collector dotée de 16 Go de RAM et d’un impressionnant 1 To de stockage.

Concernant les coloris, le Mate X6 sera disponible en cinq teintes élégantes : Nebula Gray (gris nébuleux), Nebula White (blanc nébuleux), Obsidian Black (noir volcanique), Universal Red (rouge universel) et Deep Sea Blue (Bleu des profondeurs).

Bien que Huawei n’ait pas encore révélé tous les détails techniques, des rumeurs suggèrent que le Mate X6 pourrait être équipé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un objectif périscope téléphoto de 12 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 40 mégapixels, d’un capteur infrarouge de 1,6 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

Ces caractéristiques mettent en avant une volonté d’excellence dans le domaine de la photographie, une priorité pour Huawei sur ses modèles haut de gamme.

Le prix du Mate X6 n’est pas confirmé

Le prix du Mate X6 n’a pas encore été confirmé, mais il pourrait être légèrement supérieur à celui de son prédécesseur, le Mate X5, qui avait été lancé à 12 999 yuans (environ 1 700 euros).

En plus de la série Mate 70 et du Mate X6, Huawei devrait également dévoiler d’autres produits lors de l’événement, notamment la tablette MatePad Pro 13.2, les écouteurs FreeBuds Pro 4 et la montre connectée Watch D2, ainsi que d’autres surprises encore non révélées.

Avec ce lancement prévu, Huawei promet de renforcer sa position sur le marché des smartphones premium et des appareils pliables. Le 26 novembre s’annonce comme une date importante pour découvrir l’avenir de la marque.