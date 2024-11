Accueil » Facebook Messenger : Appels HD, suppression du bruit et fonds IA

Meta continue de mettre à niveau Facebook Messenger avec des fonctionnalités qui rivalisent avec les meilleures applications d’appels vidéo. Après l’ajout récent de l’envoi de médias en HD, Facebook Messenger intègre désormais les appels vidéo HD, la suppression du bruit, et des fonds d’écran générés par IA, ainsi qu’un système de commande vocale mains libres via Siri.

Meta annonce que la vidéo HD est activée par défaut sur les connexions Wi-Fi. Pour les appels utilisant les données mobiles, cette option peut être activée manuellement via le menu Paramètres des appels. Les utilisateurs pourront également personnaliser la qualité audio en ajustant la suppression des bruits de fond ou en modifiant la sortie audio directement dans les paramètres de l’appel.

Ces nouvelles fonctionnalités viennent compléter une autre mise à jour majeure : la possibilité de laisser un message vocal ou vidéo en cas d’appel manqué, une option idéale pour les utilisateurs souhaitant rester connectés à leurs proches, même lorsqu’ils ne sont pas disponibles.

Fonds d’écran générés par IA pour personnaliser vos appels dans Facebook Messenger

Dans un effort pour rendre les appels vidéo plus dynamiques, Meta a introduit des fonds d’écran personnalisés générés par IA. Déjà présents sur des plateformes comme Zoom et Google Meet, ces fonds d’écran permettent aux utilisateurs d’ajouter une touche unique à leurs appels.

Pour essayer cette fonctionnalité, cliquez sur l’icône des effets dans la barre latérale d’un appel, décrivez votre souhait dans une boîte de dialogue, et laissez Meta AI créer un fond d’écran sur mesure. Meta a également introduit la génération d’images par IA dans d’autres produits comme Messenger, Instagram, et Facebook.

Autre ajout intéressant, Facebook Messenger prend désormais en charge les appels et messages vocaux via Siri, l’assistant vocal d’Apple. En ajoutant simplement « avec Messenger » à la fin d’une commande, Siri utilisera l’application de Meta au lieu de celles d’Apple pour passer un appel ou envoyer un message. Par exemple : « Appelle maman avec Messenger. »

Une expérience enrichie pour des communications modernes

Bien que Messenger ait pris du retard par rapport à des apps comme Zoom, FaceTime, ou Google Meet, Meta semble rattraper rapidement cette différence. Avec des appels HD, une meilleure isolation sonore, des outils visuels, comme les fonds d’écran IA, et des options pratiques, telles que les messages laissés après un appel, Messenger offre désormais une expérience utilisateur plus riche et polyvalente.

Ces nouvelles fonctionnalités, combinées aux intégrations avec Siri, montrent que Meta cherche à moderniser Messenger pour qu’il reste compétitif face aux alternatives existantes tout en consolidant sa base d’utilisateurs fidèles.