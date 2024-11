Bluesky : Sécurisez votre identifiant avant qu’il ne soit trop tard !

Suite aux élections présidentielles de ce mois, Bluesky, la plateforme de microblogging décentralisée, connaît une vague d’inscriptions sans précédent. De nombreux anciens utilisateurs de X (anciennement Twitter) migrent vers Bluesky, qu’ils considèrent comme une alternative viable. Si vous envisagez de les rejoindre, c’est peut-être le moment idéal pour sécuriser votre identifiant avant qu’il ne soit pris.

Bluesky, développé sous l’impulsion de Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, reprend de nombreux codes de l’ancien Twitter : une interface épurée, une limite stricte de caractères et une gestion simplifiée des flux. Cependant, il se démarque par son modèle décentralisé, offrant aux utilisateurs un meilleur contrôle de leur expérience et se distançant des controverses entourant X et son propriétaire, Elon Musk.

Depuis l’acquisition de Twitter par Musk en 2022, plusieurs de ses décisions—comme le changement de nom en X, la modification du système de vérification bleu et la gestion contestée de la désinformation—ont terni la réputation de la plateforme. Selon des rapports, ses liens avec le président élu Donald Trump, pour qui il dirigerait un département d’efficacité gouvernementale, ont également poussé de nombreux utilisateurs à chercher une alternative.

D’après CNN, la base d’utilisateurs de Bluesky a doublé au cours des trois derniers mois et a gagné 1 million de nouveaux utilisateurs depuis l’élection, atteignant désormais 15 millions. Bien que ce chiffre soit encore modeste comparé aux utilisateurs de X, cette croissance rapide positionne Bluesky comme une alternative sérieuse, en particulier auprès des utilisateurs déçus de X.

