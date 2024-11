Bluesky : Comment migrer de X et reconstruire votre réseau ?

Bluesky pourrait devenir l’application de micro-blogging de référence pour les utilisateurs de X en quête d’une alternative, si les tendances actuelles se confirment.

Selon les dernières informations relayées, des centaines de milliers de personnes auraient quitté X après les élections présidentielles américaines du 4 novembre. Une partie de cette migration pourrait être liée à la nomination d’Elon Musk, président de X, à un poste dans le gouvernement de Donald Trump. Cette situation semble avoir incité des utilisateurs politiquement engagés à chercher un autre réseau social.

Bluesky a attiré plus d’un million de nouveaux utilisateurs depuis l’élection, portant son nombre total d’utilisateurs à plus de 15 millions. Bien que ce chiffre reste bien inférieur aux 586 millions d’utilisateurs actifs mensuels de X, il représente une progression impressionnante pour une plateforme indépendante.

Bluesky : Une alternative décentralisée à X

Créée en 2019 comme un projet expérimental par Jack Dorsey, alors PDG de Twitter, Bluesky s’est depuis émancipée pour devenir une société indépendante dirigée par Jay Graber.

Bluesky se distingue par sa nature décentralisée. Contrairement à X, la plateforme n’est pas contrôlée par un seul serveur ou une seule entreprise. Les utilisateurs peuvent choisir sur quelle instance (ou « serveur ») ils souhaitent s’inscrire, un peu comme sur Mastodon. Cette approche permet à des communautés spécifiques de créer leur propre version de Bluesky adaptée à leurs besoins.

Les fonctionnalités de Bluesky sont similaires à celles de X :

Publication de courts messages textuels

Partage d’images et de vidéos

Boutons pour liker, republier et commenter

Profils personnalisés

Cette simplicité et son lien historique avec Twitter en font une solution de choix pour ceux qui cherchent une alternative facile à utiliser après les bouleversements politiques sur X.

Comment passer de X à Bluesky ?

Pour rejoindre Bluesky, il suffit de :

Migrer son compte X vers Bluesky demande plus d’efforts.

Extension Sky Follower Bridge : Cette extension pour Chrome et Firefox permet de retrouver et suivre automatiquement les utilisateurs présents sur X et Bluesky. Cependant, Twitter a pris des mesures pour limiter ces pratiques de scraping, rendant son utilisation incertaine.

Importer ses publications : Il est possible d’importer ses tweets sur Bluesky via un processus complexe utilisant Python et Terminal sur Mac ou Linux. Toutefois, cette méthode est inaccessible sur mobile pour le moment.

Bluesky : Un nouvel acteur clé dans les réseaux sociaux ?

Bluesky semble bien placé pour attirer de plus en plus d’utilisateurs et de médias quittant X. Sa croissance rapide, son fonctionnement décentralisé, et sa simplicité en font un acteur prometteur dans un paysage de réseaux sociaux en pleine mutation.