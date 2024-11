Amazon Fire TV Omni Mini-LED : Quand le divertissement rencontre la technologie

Amazon a dévoilé ses premières télévisions Mini-LED dans la série Fire TV Omni, marquant un pas en avant dans la gamme de ses produits TV. Ces nouveaux modèles sont, selon Amazon, les plus avancés et puissants jamais produits par l’entreprise.

Ils intègrent une technologie d’affichage QLED Mini-LED, offrant jusqu’à 1 400 nits de luminosité maximale et un maximum de 1 344 zones de gradation locale. Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser croire, « Mini-LED » ne fait pas référence à leur taille, mais au fait qu’ils utilisent des milliers de petites LED en rétroéclairage, permettant un meilleur contrôle de l’éclairage, des contrastes plus profonds et une réduction des fuites de lumière dans les zones sombres de l’image.

La série Omni Mini-LED prend en charge l’audio Dolby Atmos, avec deux haut-parleurs intégrés et jusqu’à deux caissons de basse intégrés. Pour les amateurs de jeux, ces modèles sont également les premiers téléviseurs Amazon à recevoir la certification AMD FreeSync Premium Pro. Ils offrent un taux de rafraîchissement variable (VRR), un mode faible latence automatique (ALLM) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz en mode jeu, visant à minimiser les artefacts visuels et le décalage d’entrée.

Ces télévisions prennent en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2, et intègrent la reconnaissance vocale à longue portée pour accéder à Alexa sans télécommande.

Expérience Fire TV Ambient et capteur de mouvement

L’Expérience Fire TV Ambient est également améliorée sur cette série. Ce mode transforme l’écran en une plateforme dynamique affichant des œuvres d’art, des informations, et plus encore lorsque la TV n’est pas utilisée pour le streaming. Un capteur radar haute fidélité détecte les mouvements devant la TV pour afficher des œuvres d’art réactives, créant des visuels en mouvement qui répondent à l’activité détectée dans la pièce.

Amazon prévoit d’ajouter plus de 100 nouvelles œuvres d’art, y compris des scènes dynamiques de paysages, des scènes sous-marines et des photos de l’espace prises par la NASA, d’ici la fin du mois.

Une autre nouveauté, baptisée Intelligent Picture Technology, utilise l’IA et un capteur avancé de lumière et de couleur. Elle analyse les scènes en temps réel, optimisant les détails de l’image selon le contenu affiché. Le capteur ajuste aussi automatiquement la luminosité et la température des couleurs de la télévision en fonction des conditions d’éclairage ambiant.

Prix et disponibilité

Les modèles Fire TV Omni Mini-LED sont disponibles à l’achat sur Amazon outre-Atlantique, à partir de 820 dollars pour le modèle de 55 pouces et jusqu’à 2 100 dollars pour le modèle de 85 pouces.