Bluesky : L’alternative à X qui attire plus d’un million d’utilisateurs en une semaine

Le réseau social décentralisé Bluesky vient d’annoncer avoir atteint un million d’utilisateurs en seulement une semaine, se hissant également au sommet des classements de l’App Store. Cette vague d’inscriptions a suivi les élections américaines de 2024, période durant laquelle de nombreux utilisateurs, principalement de sensibilité libérale, ont quitté X (anciennement Twitter) pour migrer vers Bluesky.

Dans une interview accordée à The Guardian, le chercheur en réseaux sociaux Axel Bruns a expliqué que Bluesky représente une alternative attrayante au réseau social dirigé par Elon Musk : « C’est devenu un refuge pour ceux qui recherchent une expérience sociale analogue à celle de l’ancien Twitter, mais sans la montée de l’activisme d’extrême droite, de la désinformation, des discours haineux, des bots et de tous ces autres éléments perturbateurs. La communauté Twitter plus libérale semble désormais avoir quitté X pour se réfugier massivement sur Bluesky ».

Cette migration s’est intensifiée après l’annonce par X de son intention de modifier la fonctionnalité de blocage, ce qui a incité environ un demi-million d’utilisateurs à se tourner vers Bluesky. La situation est aussi influencée par les liens étroits entre Elon Musk et le futur président des États-Unis, le PDG de Tesla ayant affiché son soutien au candidat républicain tout au long de la campagne.

Un record d’un million d’utilisateurs pour Bluesky, un réseau en pleine expansion

Fondé en 2021, Bluesky connaît une croissance constante, notamment avec un dernier bond significatif en termes d’utilisateurs. Fin octobre, la plateforme avait annoncé compter 13 millions d’utilisateurs et avoir levé 15 millions de dollars lors d’un financement de série A. Cet investissement vise plusieurs objectifs stratégiques.

Selon l’entreprise, ces fonds permettront de soutenir et d’élargir la communauté de Bluesky, de renforcer les mesures de confiance et de sécurité, ainsi que de promouvoir l’écosystème de développement. En outre, Bluesky projette de lancer un modèle d’abonnement pour des fonctionnalités supplémentaires, telles que des téléchargements de vidéos de meilleure qualité ou des options de personnalisation des profils, comme des couleurs et des cadres pour les avatars.

Cependant, l’accès à Bluesky restera gratuit, comme le précise l’entreprise : « Nous croyons que l’information et la conversation doivent être accessibles à tous et non verrouillées par un abonnement. Nous n’attribuerons pas non plus de visibilité accrue aux comptes payants ».

Bluesky, en tête de l’App Store

Aujourd’hui, Bluesky occupe la première place des applications gratuites sur l’App Store, devançant des applications populaires telles que Threads, ChatGPT, Google, Temu et TikTok. Cependant, même si Threads de Meta enregistre une croissance encore plus rapide, avec 275 millions d’utilisateurs actifs mensuels et plus d’un million d’inscriptions quotidiennes, Bluesky se distingue par une approche différente de celle de Meta.

Alors que Threads repose sur un flux algorithmique unique conçu par Meta, Bluesky permet à ses utilisateurs de créer leurs propres flux.