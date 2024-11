Donald Trump lance le DOGE : Elon Musk et Ramaswamy à la tête de l’audacieuse réforme fédérale

Le président élu Donald Trump a récemment créé l’initiative du Department of Government Efficiency (DOGE), attirant l’attention sur un plan ambitieux visant à restructurer et réduire la bureaucratie du gouvernement fédéral.

Placée sous la direction de deux figures entrepreneuriales de premier plan, Elon Musk et Vivek Ramaswamy, cette nouvelle entité informelle et consultative se distingue par son approche inédite. Contrairement aux agences gouvernementales traditionnelles, le DOGE fonctionnera en dehors des structures officielles et collaborera directement avec la Maison-Blanche et l’Office of Management & Budget.

Cette annonce marque une concrétisation de la promesse de campagne de Trump, qui visait à rationaliser les activités fédérales et à alléger une réglementation jugée excessive. Avec l’expérience technologique et entrepreneuriale de Musk et la perspective critique de Ramaswamy sur la bureaucratie, l’équipe espère apporter une approche novatrice dans l’évaluation et la révision des agences fédérales.

Trump a précisé que cette mission devrait aboutir d’ici le 4 juillet 2026, date symbolique en raison du 250e anniversaire de la Déclaration d’Indépendance des États-Unis. Le DOGE pourrait ainsi s’intégrer dans les ambitions plus vastes de l’administration Trump pour une réforme rapide et efficace du gouvernement.

L’objectif affiché de DOGE est ambitieux. La promesse d’Elon Musk, faite au cours de rassemblements de campagne, d’identifier jusqu’à 2 000 milliards de dollars en économies potentielles dans les agences fédérales suscite à la fois de l’intérêt et des questions. Bien que l’objectif soit perçu comme audacieux, certains observateurs sont sceptiques quant à sa faisabilité. Musk n’a pas encore révélé quelles agences seraient visées ni comment ces économies seraient réparties, laissant planer le doute quant aux politiques que le DOGE pourrait cibler. Ce modèle informel et consultatif permet de contourner l’approbation du Congrès, permettant au DOGE de proposer « des conseils et des orientations externes » à l’administration, sans pour autant être contraint par les processus bureaucratiques traditionnels.

Le DOGE, le nouveau

La relation de plus en plus étroite entre Donald Trump et Elon Musk, marquée par un soutien notable de Musk à la campagne de Trump via des plateformes de réseaux sociaux et des contributions financières, pourrait également renforcer l’influence de Musk au sein de l’administration.

Cet alignement stratégique montre que le rôle de Musk pourrait être déterminant, en particulier si le DOGE se lance dans des réformes fédérales de grande envergure. Cependant, le succès de cette initiative dépendra en grande partie de la capacité de l’administration à gérer les éventuelles résistances politiques et bureaucratiques. La question demeure donc de savoir si le DOGE aboutira à des transformations significatives ou s’il restera une initiative symbolique visant à illustrer la volonté de changement de l’administration Trump.