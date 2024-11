MacBook Pro M6 : OLED et puce M6 attendus pour 2026, patience les fans !

Apple pourrait repousser le véritable renouveau de sa gamme MacBook Pro jusqu’en 2026, selon les dernières informations de Mark Gurman, un analyste de confiance chez Bloomberg.

Alors que l’année prochaine pourrait bien apporter une version boostée de la puce M5, il semble que le MacBook Pro ne subira pas de refonte majeure avant 2026, qui verrait l’introduction attendue de l’écran OLED et une puce M6 gravée en 2 nm, marquant une avancée significative en termes de performance et de finesse.

Gurman rapporte qu’Apple pourrait adopter un cycle de renouvellement de 5 ans pour ses MacBook Pro, contre 4 auparavant. Cela signifie que les utilisateurs qui espèrent un design radicalement nouveau devront patienter jusqu’à 2026, date à laquelle Apple devrait proposer un châssis plus fin, une intégration d’OLED et un nouveau processeur M6.

En attendant, les modèles 2025 pourraient conserver le Mini-LED, un choix technologique que des sources de confiance, tels que Ross Young, avaient déjà anticipé.

Apple M4 et M5 : des mises à niveau principalement axées sur le processeur

Les MacBook Pro de 2024, fraîchement équipés de la puce M4, offrent certes des améliorations de performance, mais rien de révolutionnaire comparé aux modèles existants, notamment ceux dotés de la puce M3. En 2025, l’ajout de la puce M5 pourrait également suivre cette logique, apportant un gain de vitesse modéré sans changer fondamentalement l’expérience utilisateur.

La véritable rupture devrait donc intervenir avec le processeur M6 en 2026, qui profitera d’une nouvelle finesse de gravure en 2 nm, promettant des gains notables en puissance et en efficacité énergétique.

OLED en 2026 : vers un MacBook Pro plus fin et plus immersif

L’adoption de l’OLED permettrait à Apple de réduire l’épaisseur de ses MacBook Pro, une démarche déjà amorcée avec son iPad Pro « thinpossible » équipé d’un écran OLED. En plus d’offrir des couleurs plus riches et des noirs plus profonds, l’OLED permettrait également de réduire le poids global de l’appareil, contribuant à un design plus mince et plus portable.

Ce nouveau design devrait ainsi répondre à la stratégie d’Apple de rendre ses produits aussi fins que possible.

Devriez-vous attendre jusqu’en 2026 pour votre prochain MacBook Pro ?

Si vous êtes déjà équipé d’un MacBook Pro M3 ou que les améliorations du modèle M4 ne vous paraissent pas décisives, il pourrait être judicieux d’attendre jusqu’à 2026 pour profiter de cette refonte complète, incluant le passage à l’OLED et la puce M6. Cependant, pour ceux qui ont besoin de remplacer leur MacBook plus tôt, les versions 2024 et 2025 offriront des améliorations intéressantes, même si elles risquent de paraître modestes comparées aux nouveautés de 2026.

La feuille de route d’Apple semble indiquer que 2026 marquera une étape importante pour le MacBook Pro, avec une transition vers l’OLED et une finesse accrue. En attendant, Apple continue de peaufiner ses modèles existants avec des améliorations itératives sur le plan des processeurs. Le MacBook Pro de 2026 s’annonce déjà comme un modèle phare qui pourrait attirer ceux qui attendent le véritable renouveau technologique de la gamme.