Le MacBook Pro OLED d’Apple sera disponible en 2026, et que le MacBook Air suivra

Si les écrans OLED sont de plus en plus populaires, le risque de burn-in (brûlure) reste un problème. C’est davantage un problème sur un écran de PC avec beaucoup d’éléments statiques constants (sur le bureau), par opposition à une télévision OLED — et cela pourrait faire partie de la prudence d’Apple, peut-être, en ce qui concerne la meilleure façon d’atténuer de tels dangers.

L’arrivée du MacBook Air avec un écran OLED en 2027 correspond également à une récente fuite qui prétend la même chose — et que différents modèles d’iMac OLED arriveront plus tard dans l’année, bien que Pu ne le mentionne pas.

Comme indiqué, il existe une véritable armée de rumeurs selon lesquelles Apple va lancer des modèles iPad Pro OLED l’année prochaine, et en ce qui concerne les spéculations sur le MacBook Pro, l’idée que ces ordinateurs portables devraient bénéficier de l’OLED en 2026 est avancée par d’autres sources. Bien que récemment, la possibilité que cette date soit reportée à 2027 ait été mentionnée — évidemment,, il est toujours possible que les choses changent.