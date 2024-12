MacBook Pro : Adieu l’encoche, bonjour le design à poinçon en 2026 ?

L’encoche noire en forme de pilule au sommet de l’écran des MacBook Pro – souvent décriée, mais nécessaire pour loger la webcam et les capteurs — pourrait bientôt appartenir au passé. Selon une feuille de route divulguée, Apple envisagerait de remplacer cette encoche par une découpe circulaire « hole-punch » dès 2026 dans son MacBook Pro.

Cette information provient de Jukanlosreve, qui s’appuie sur des données de l’analyste industriel Omdia. La feuille de route détaille les futurs changements à venir pour les meilleurs MacBook et iPad d’Apple dans les prochaines années.

La feuille de route indique que le MacBook Pro proposera des écrans légèrement plus grands, avec des tailles de 14,3 pouces et 16,3 pouces (contre 14,2 et 16,2 pouces actuellement). Ces écrans arboreraient des coins arrondis et une découpe circulaire « Hole Cut » pour les capteurs, contrastant avec les écrans « Notch Cut » (encoche) des futurs MacBook Air.

Cette évolution devrait coïncider avec l’introduction d’écrans Tandem OLED, analogues à ceux utilisés sur les iPad Pro actuels. Ces panneaux permettent d’améliorer la qualité d’affichage tout en réduisant l’épaisseur des appareils, ce qui pourrait offrir des designs plus épurés aux MacBook Pro.

Une refonte esthétique en 2026 du MacBook Pro

Depuis la dernière grande mise à jour esthétique en 2021, Apple n’a pas repensé l’apparence des MacBook Pro. L’historique de l’entreprise montre qu’elle procède généralement à un redesign tous les 4 à 5 ans. Si les informations de Jukanlosreve se confirment, cette échéance alignerait parfaitement 2026 comme l’année du changement.

Des sources réputées appuient cette prédiction :

Mark Gurman de Bloomberg a également évoqué 2026 comme la date de lancement d’un MacBook Pro OLED redessiné.

Ross Young, analyste spécialisé dans l’industrie des écrans, corrobore les détails fournis par Omdia, notamment sur les tailles d’écrans et l’adoption de la technologie OLED.

Autres révélations intrigantes de la feuille de route

Outre le MacBook Pro, la fuite mentionne :

Un iPad Air avec écran OLED attendu en 2027.

Le lancement du premier appareil pliable d’Apple en 2028, un produit longtemps attendu dans un marché en pleine expansion.

2026 : Une année à surveiller pour les fans de MacBook

Si l’encoche du MacBook Pro a été une nécessité fonctionnelle, elle n’a jamais fait l’unanimité auprès des utilisateurs. Le passage à une découpe circulaire « hole-punch » représenterait une avancée esthétique majeure tout en intégrant les dernières technologies d’affichage.

Bien que rien ne soit garanti, la combinaison des fuites crédibles de Jukanlosreve, des prévisions d’Omdia, et des confirmations d’analystes comme Gurman et Young renforce la probabilité de voir une refonte majeure en 2026. Si vous attendiez un MacBook Pro sans encoche, cette année pourrait bien être celle où votre vœu sera exaucé.