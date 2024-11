PS5 Pro : Plus de 50 jeux optimisés dès le lancement !

Sony a annoncé que plus de 50 titres seront optimisés pour la PlayStation 5 Pro, alias PS5 Pro, dès la sortie de la console, prévue pour le 7 novembre. La PS5 Pro, une mise à niveau de milieu de génération, est équipée d’un GPU plus performant qui promet d’améliorer les graphismes, en particulier pour les résolutions élevées et les fréquences d’images supérieures. Pour exploiter pleinement ces capacités, de nombreux jeux, dont des titres populaires tels que Apex Legends, Assassin’s Creed Mirage, Baldur’s Gate 3, Diablo IV, Fortnite et Resident Evil Village, recevront des mises à jour gratuites.

Avec la PS5 Pro, Sony met l’accent sur les graphismes et l’expérience visuelle des joueurs. La console promet une amélioration de jusqu’à 45 % du rendu graphique, incluant un upscaling via IA et un ray tracing avancé pour des effets de lumière plus réalistes. Cependant, les jeux doivent être mis à jour pour bénéficier de ces nouveautés, et seuls ceux spécifiquement optimisés tireront parti de ces améliorations.

Malgré ces promesses, le cœur du problème réside dans le processeur, identique à celui de la PS5 standard. Bien que le GPU soit un élément clé, les capacités CPU sont essentielles pour des améliorations significatives de gameplay. Sans avancée majeure côté CPU, la PS5 Pro pourrait ne pas proposer d’expérience de jeu profondément renouvelée, mais plutôt des améliorations visuelles.

Digital Foundry a partagé des détails provenant du manuel de la PS5 Pro, qui révèle que la console est équipée d’un processeur AMD Ryzen Zen 2 à 8 cœurs et 16 threads, ainsi qu’une architecture graphique RDNA améliorée offrant une puissance de calcul GPU de 16,7 TFLOPS, contre 10,23 TFLOPS pour la PS5 standard.

La PS5 Pro est dotée de 16 Go de mémoire GDDR6 pour les jeux, accompagnée de 2 Go de mémoire DDR5, moins rapide, dédiée aux tâches de gestion du système. Elle embarque également un SSD personnalisé de 2 To, offrant un espace de stockage supplémentaire pour les jeux et les données. En matière de consommation énergétique, la PS5 Pro atteint un maximum de 390W, légèrement supérieur aux 340W des modèles standard et Digital Edition de la PS5. Toutefois, cette puissance n’est sollicitée qu’occasionnellement selon l’utilisation de la console.

Prix et disponibilité de la PS5 Pro

À terme, des améliorations pourraient apparaître, mais cela dépendra de la popularité de la console et des investissements des développeurs dans ses capacités GPU.

La PlayStation 5 Pro sera disponible à la commande dès le 7 novembre 2024 pour un prix de 799,99 euros pour le modèle avec 2 To de stockage flash. Elle sera livrée avec une manette sans fil DualSense et une copie préinstallée d’Astro’s Playroom. Pour ceux qui souhaitent le lecteur de disque, il sera disponible en option, permettant ainsi aux joueurs de choisir entre une configuration numérique ou physique selon leurs préférences.

Voici quelques-uns des titres phares qui seront optimisés pour la PS5 Pro :

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo IV

Final Fantasy VII Rebirth

God of War Ragnarök

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4 et Resident Evil Village

The Last of Us Part I et The Last of Us Part II Remastered

Star Wars: Jedi Survivor et Star Wars : Outlaws

Avec cette mise à niveau, Sony espère satisfaire les joueurs à la recherche d’une expérience visuelle optimisée, sans pour autant bouleverser les fondations de la PS5.