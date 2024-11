Samsung S25 : Un rebranding radical pour les prochains flagships Galaxy ?

Samsung pourrait envisager un changement majeur pour sa prochaine génération de smartphones phares, mais, cette fois-ci, ce n’est pas une question de spécifications ou de design, mais d’un rebranding complet. Selon les rumeurs, Samsung pourrait abandonner le nom de marque Galaxy pour sa série Galaxy S25. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Le géant sud-coréen a déjà vu ses futurs smartphones phares faire l’objet de nombreuses fuites et rapports, mais un changement majeur pourrait intervenir du côté de la marque elle-même. Officiellement, Samsung n’a pas confirmé cette rumeur, bien que le célèbre informateur Ishan Agarwal ait évoqué une possible disparition de l’appellation « Galaxy » dans les cercles de l’industrie.

Malgré ces rumeurs, la Samsung Newsroom, le site de presse officiel de la marque, a encore mentionné la prochaine série de smartphones sous le nom de Galaxy S25. Si ce changement de nom se confirme, il pourrait alors s’agir d’une décision prise au dernier moment, juste avant le lancement. Samsung pourrait ainsi lancer une gamme composée des Samsung S25, Samsung S25+ et Samsung S25 Ultra.

De plus, une version S25 FE pourrait être prévue en tant que modèle de flagship abordable, éventuellement présenté sous le nom de Samsung S25 Slim.

Il est important de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pour le moment que d’un rapport non confirmé, donc mieux vaut rester prudent et attendre des nouvelles officielles. Cependant, l’idée d’un rebranding radical de Samsung montre la volonté de l’entreprise de renouveler son image de marque.

Restez prudent face aux rumeurs autour du Samsung S25

En parallèle de ces rumeurs de rebranding, la série Galaxy S25 devrait apporter des améliorations en termes de spécifications. Le Galaxy S25 Ultra, par exemple, est annoncé avec un écran encore plus lumineux, tandis que toute la série devrait être équipée du processeur Snapdragon 8 Elite. Les dimensions de la série Galaxy S25 auraient également fuité, et le Galaxy S25 Ultra pourrait arriver avec quatre options de couleur : noir, vert, bleu, et une nouvelle couleur « titane ».

Avec ces potentiels changements de nom et les améliorations techniques, Samsung pourrait frapper fort pour son lancement de 2025.