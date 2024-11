RDNA 4 : AMD annonce ses GPU nouvelle génération pour début 2025

AMD a officiellement confirmé que sa prochaine plateforme graphique, baptisée RDNA 4, fera son apparition dans les cartes graphiques de jeu dès le début de l’année 2025. C’est la PDG d’AMD, Lisa Su, qui a révélé cette information lors d’un récent appel de résultats avec des analystes.

« Nous sommes en bonne voie pour lancer les premiers GPU RDNA 4 début 2025 », a-t-elle déclaré, précisant que cette nouvelle architecture graphique offrirait une « forte augmentation » des performances de jeu, avec des capacités nettement améliorées pour le ray tracing et l’introduction de nouvelles fonctionnalités d’IA.

Si AMD parle de cette nouvelle génération sous le nom de code RDNA 4, elle pourrait adopter un autre nom commercial, comme Radeon RX 8000 Series, connue aussi sous les noms de Navi 44 ou 48. Un lancement officiel pourrait avoir lieu dès le CES 2025 en janvier, l’un des plus grands salons de l’électronique au monde.

Un axe stratégique centré sur l’IA

Bien que cette annonce suscite de grandes attentes parmi les amateurs de jeux vidéo, AMD semble davantage axée sur les capacités d’intelligence artificielle de ses puces que sur la puissance graphique brute. Cette orientation se reflète dans la répartition des revenus de l’entreprise, où le secteur du jeu ne représente que 2 % des recettes. Par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires d’AMD provenant des jeux a chuté de 69 %, faisant suite à une baisse de 48 % lors du trimestre précédent.

Cette baisse s’explique en partie par la diminution des commandes de GPU pour les consoles Xbox et PlayStation 5, Microsoft et Sony ayant réduit leurs volumes. Cependant, AMD affirme que cette chute est temporaire, en raison de la transition vers la nouvelle génération RDNA 4. « Le revenu du secteur graphique de jeu a diminué d’une année sur l’autre, alors que nous nous préparons pour la transition vers nos nouveaux GPU Radeon basés sur l’architecture RDNA 4 », a ajouté Lisa Su.

Une offensive dans le gaming et l’IA pour 2025

En parallèle de RDNA 4, AMD s’apprête également à lancer le Ryzen Z2 Extreme, le successeur de son APU pour PC gaming portable, le Z1 Extreme. Ce nouveau processeur dédié aux appareils de jeu portables devrait également arriver au début de l’année 2025. Pour les gamers envisageant d’acheter une console portable, l’attente pourrait donc s’avérer stratégique, car plusieurs constructeurs prévoient de sortir leurs APUs nouvelle génération dès l’an prochain.

Avec RDNA 4 et le Ryzen Z2 Extreme, AMD se positionne pour un début d’année prometteur, visant non seulement à reconquérir les utilisateurs dans le secteur du gaming, mais aussi à imposer sa nouvelle architecture dans l’IA et le ray tracing, des technologies devenues essentielles dans les dernières générations de GPU.