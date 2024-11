Waze : Signalez les incidents sur la route avec votre voix !

Google a annoncé l’arrivée de deux nouvelles fonctionnalités pour l’application mobile Waze sur iPhone et Android : le signalement conversationnel et les zones scolaires sur la carte.

« Waze dispose de l’une des communautés de cartographie les plus passionnées au monde, avec des conducteurs qui signalent activement les incidents routiers et des éditeurs qui ajoutent des informations locales essentielles, comme les nouvelles routes ou les virages serrés », explique Google. « Nous lançons aujourd’hui deux nouvelles fonctionnalités pour mieux informer les conducteurs lors de leurs trajets. »

La première nouveauté, le signalement conversationnel, permet aux utilisateurs de signaler des incidents en parlant naturellement, sans avoir à toucher l’écran. Cette fonctionnalité vise à rendre l’expérience de conduite plus sûre en permettant aux conducteurs de signaler les embouteillages, les nids-de-poule, les travaux et autres incidents de la route en utilisant uniquement leur voix.

Il suffit d’appuyer sur le bouton de signalement et de parler comme si vous discutiez avec quelqu’un. Par exemple, des phrases comme « Il y a un embouteillage devant » seront comprises par l’application. Waze pourra également poser des questions de suivi, comme « Pouvez-vous décrire ce que vous voyez ? » si des précisions sont nécessaires. Google utilise le modèle de langage Gemini pour interpréter ces commandes vocales de manière naturelle, sans avoir besoin de commandes spécifiques.

La deuxième fonctionnalité, les zones scolaires, permet aux éditeurs de Waze d’ajouter des zones à proximité des écoles pour alerter les conducteurs. Waze enverra ainsi des notifications aux conducteurs lorsqu’ils approcheront d’une école, afin de les inciter à la prudence. Cette fonctionnalité est conçue pour améliorer la sécurité autour des zones scolaires, en particulier durant les heures d’ouverture.

Disponibilité des nouvelles fonctionnalités

Cependant, ces nouvelles options ne sont pas disponibles immédiatement. Le signalement conversationnel sera d’abord testé en version bêta en anglais pour les utilisateurs de Waze sur Android et iOS cette semaine, avec des ajouts de langues et une disponibilité élargie prévus dans les mois à venir. Quant aux zones scolaires, cette fonctionnalité sera déployée progressivement sur Android et iOS dans le monde entier d’ici la fin de l’année.

Waze est reconnue pour son système de signalement en temps réel grâce à sa communauté, et cette mise à jour vise à rendre l’application encore plus intuitive et sécurisante pour les conducteurs. Google Maps a d’ailleurs intégré plus tardivement des fonctionnalités de signalement d’incidents similaires, comme les alertes pour la présence de radars ou d’accidents.