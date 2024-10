Streaming en toute sécurité : Proton VPN débarque sur Apple TV et Vision

Les offres de contenu sur les plateformes de streaming changent considérablement, c’est pourquoi il est courant de voir des personnes utiliser des VPN pour accéder aux services de streaming. Proton VPN vous donnera cette option directement sur votre Apple TV.

Proton VPN vient d’annoncer la sortie de sa nouvelle application pour l’Apple TV, vous permettant de profiter de vos contenus de streaming préférés en 4K avec une confidentialité et une sécurité renforcées. L’app tvOS dispose d’une interface simplifiée et optimisée pour les écrans de télévision et les télécommandes. Avec la nouvelle appli, vous pouvez facilement vous connecter au réseau de Proton VPN, qui compte plus de 8 500 serveurs dans 112 pays, afin de contourner les géo-restrictions sur les services de streaming et d’accéder aux contenus du monde entier.

Vous serez en mesure de diffuser des films, des séries TV, des sports en direct et plus encore à partir de plateformes populaires telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.

Certains services de streaming n’aiment généralement pas les VPN. Des services comme Prime Video ou Paramount+ sont connus pour détecter si le tunnel de trafic est activé ou peuvent même aller jusqu’à bloquer manuellement les adresses IP VPN partagées. Il y a une raison pour laquelle certaines séries TV et certains films sont disponibles dans certains pays et pas dans d’autres, et cela tient essentiellement aux accords de licence. Les licences accordées par les distributeurs pour la diffusion en continu de spectacles sont vendues pour des lieux et des durées spécifiques, et les entreprises doivent conclure le plus grand nombre d’accords possible pour que les spectacles soient disponibles partout. Pour honorer ces accords, les services de streaming en continu veulent minimiser tout accès non autorisé en provenance d’autres pays, ce qui implique généralement de bloquer les VPN une fois qu’ils sont détectés.

Par conséquent, les services auxquels vous pourrez accéder à l’aide de Proton VPN peuvent varier. Pour ceux qui travaillent ou qui ne se soucient guère du blocage des IP (bien que cela puisse changer à mesure que Proton VPN gagne en popularité), c’est une excellente chose. Rien ne vaut une IP privée à cette fin pour les raisons que nous avons soulignées ci-dessus, mais Proton VPN pourrait être l’une des meilleures options que vous pouvez vérifier en ce moment. Nous pourrions également voir Proton lancer son VPN sur d’autres plateformes, y compris Google TV, Fire TV, ou Roku. L’application mobile Proton VPN est disponible sur Android, alors peut-être que nous finirons par obtenir une version analogue optimisée pour la télévision pour Google TV et les appareils Android TV.

Proton VPN est également disponible sur le Vision Pro

En plus de cela, l’application Proton VPN a également été rendue disponible pour le casque Vision Pro d’Apple. Elle semble être basée sur la version iPad de l’application, il n’y a donc pas beaucoup de choses spéciales à regarder ici par rapport à la version Apple TV, mais elle vous permettra d’utiliser le VPN pendant que vous jouez ou travaillez sur le casque. Vous pouvez déjà installer Proton VPN sur le Vision Pro en le téléchargeant simplement en tant qu’application iPad, comme vous le feriez pour n’importe quelle autre application iPad sur le casque, il s’agit donc simplement d’une chose symbolique. Mais cela pourrait également signifier que nous pourrions obtenir des améliorations spécifiques au casque à l’avenir. Nous devrons attendre et voir.

« Nous sommes fiers d’annoncer notre nouvelle application Proton VPN pour tvOS, qui était l’une des fonctionnalités les plus attendues et demandées par notre communauté, ainsi que notre compatibilité avec Apple Vision Pro », déclare David Peterson, directeur général de Proton VPN. « Les sorties d’aujourd’hui représentent une étape importante dans la mission de Proton d’aider tous les utilisateurs à prendre le contrôle de leurs données sur toutes les plateformes et tous les appareils ».

Disponible pour tous les utilisateurs

L’application Apple TV de Proton VPN est disponible pour tous les utilisateurs ayant un plan Proton VPN payant (Plus, Illimité ou Visionnaire). Pour commencer, vous pouvez simplement télécharger l’appli depuis l’App Store et vous connecter à votre compte.