OnePlus Open 2 : Fuite des spécifications et design ultra-mince !

Après avoir testé presque tous les smartphones pliables du marché, du Vivo X Fold 3 Pro au Pixel 9 Pro Fold, le OnePlus Open s’est rapidement hissé dans mon top cinq des meilleurs modèles. L’attente pour le OnePlus Open 2, prévu pour début 2025, est palpable, surtout à la suite des dernières fuites sur ce modèle.

Le design du OnePlus Open, avec ses dimensions pliées de 153,4 x 73,3 x 11,7 mm et une épaisseur de seulement 5,8 mm déplié, était déjà impressionnant en matière de compacité pour un pliable. Cependant, une fuite de Digital Chat Station sur Weibo révèle que le OnePlus Open 2 pourrait atteindre une finesse record pour un smartphone pliable, bien en dessous de 10 mm en position fermée, le plaçant potentiellement plus fin que le Pixel 9 Pro Fold.

Le OnePlus Open 2 devrait conserver l’élégant design de son prédécesseur, mais avec une taille d’écran interne légèrement augmentée, se rapprochant des 8 pouces. Ce compromis viserait à offrir une meilleure expérience sans compromettre la portabilité ni alourdir l’appareil, à l’instar du Pixel 9 Pro Fold qui, bien que fin, est l’un des plus lourds.

Améliorations des caméras et nouvelles options de couleur pour le OnePlus Open 2

La configuration de caméra du OnePlus Open 2 promet des évolutions notables. Le capteur principal passerait d’un 48 mégapixels à un 50 mégapixels « Hasselblad Master Tone », tout en augmentant la résolution du capteur ultra grand-angle à 50 mégapixels également. Autre nouveauté : le téléobjectif, auparavant de 64 mégapixels avec zoom optique 3x, sera remplacé par un capteur périscope de 50 mégapixels, avec un possible zoom optique 5x, offrant une nette amélioration en matière de photographie de précision.

En termes d’options, le OnePlus Open 2 pourrait également introduire de nouvelles couleurs pour son édition Apex en plus de l’édition standard, permettant une personnalisation accrue.

Batterie et performances boostées

L’autonomie bénéficiera d’une grande amélioration avec une batterie de 5 700 mAh, une augmentation notable par rapport aux 4 805 mAh du Open original. Alimenté par OxygenOS 15, connu pour son efficacité énergétique, le OnePlus Open 2 pourrait offrir une endurance remarquable. De plus, le modèle pourrait enfin intégrer la charge sans fil, une fonctionnalité absente du précédent Open, mais de plus en plus courante sur le marché des pliables. Des rumeurs suggèrent même une technologie de charge sans fil de type MagSafe, potentiellement développée par OnePlus pour ses futurs appareils.

Sous le capot, le OnePlus Open 2 pourrait être propulsé par le Snapdragon 8 Elite, aussi surnommé « Snapdragon 8 Extreme Edition », une version encore plus puissante que le Snapdragon 8 Gen 2 du OnePlus Open. Cette amélioration pourrait en faire l’un des premiers pliables à utiliser cette version du processeur, apportant une performance accrue pour les utilisateurs.

Un aperçu excitant de la technologie pliable de 2025

Avec toutes ces avancées, le OnePlus Open 2 pourrait bien marquer une étape majeure dans le secteur des smartphones pliables. Entre design affiné, puissance améliorée et nouvelles fonctionnalités, il illustre jusqu’où la technologie mobile peut aller.

Alors que 2025 approche à grands pas, le suspense est à son comble pour découvrir ce que OnePlus réserve avec le Open 2 et la direction que prendra le marché des pliables.