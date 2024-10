Accueil » iOS 18.2 Beta : Genmoji, Image Playground et plus encore pour les développeurs !

Apple permet désormais aux développeurs d’essayer d’autres fonctionnalités de Apple Intelligence ! Apple vient de lancer la première version bêta développeur d’iOS 18.2, introduisant plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle très attendues, initialement présentées lors de la WWDC d’Apple en juin dernier.

Ces fonctionnalités, regroupées sous la bannière « Apple Intelligence », représentent une nouvelle ère de l’intégration de l’IA dans l’écosystème iOS. Comme vous le savez, certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence étaient prévues pour iOS 18 mais ont été retardées, certaines étant finalement déployées dans iOS 18.1 et iOS 18.2.

Voici un aperçu des nouveautés clés dans la mise à jour iOS 18.2 :

Genmoji et Image Playground : Ces outils permettent de générer des images directement sur l’appareil pour les partager via Messages. Genmoji permet de créer des emojis personnalisés, tandis qu’Image Playground génère des images à partir de prompts de texte. Ces fonctionnalités incluront également des API pour permettre à des applications tierces de travailler avec ces outils.

Intégration de ChatGPT : Avec cette mise à jour, Siri pourra rediriger des requêtes complexes vers ChatGPT pour obtenir des réponses plus détaillées. Aucun compte ChatGPT n’est requis pour utiliser cette fonctionnalité, mais si vous vous connectez avec un compte existant, vous aurez accès aux modèles premium de ChatGPT. Si vous utilisez ChatGPT sans compte, vos données ne seront pas conservées par OpenAI, alors que l’utilisation d’un compte soumet vos requêtes aux politiques de confidentialité d’OpenAI.

Visual Intelligence avec contrôle de la caméra : Cette fonctionnalité permet à la caméra de reconnaître et analyser visuellement des objets ou des scènes, offrant des suggestions ou des actions basées sur ce qu’elle capture. Elle s’intègre également à Siri pour exécuter des commandes vocales plus visuelles et contextuelles.

Alors que certaines fonctionnalités, comme Genmoji et Image Playground, sont entièrement traitées localement sur l’appareil pour préserver la confidentialité des utilisateurs, d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence pourraient basculer vers le cloud pour exécuter des calculs plus lourds.

Cependant, Apple met l’accent sur la sécurité des données et veille à ce que seules les informations strictement nécessaires soient traitées à distance.

iOS 18.1 et iOS 18.2 : Différentes étapes de déploiement

La mise à jour iOS 18.1, actuellement en version bêta, apportera des améliorations à Siri, des outils de rédaction assistée par IA pour la révision ou la réécriture de texte, des réponses intelligentes pour Messages et un résumé intelligent des notifications. Cette mise à jour est attendue pour le public la semaine prochaine.

La mise à jour iOS 18.2, quant à elle, introduit des composants plus avancés d’Apple Intelligence comme Genmoji, Image Playground, et l’intégration de ChatGPT. Bien que la version bêta soit disponible dès aujourd’hui pour les développeurs, aucune date précise n’a été annoncée pour la sortie publique de cette version.

Avec iOS 18.2, Apple s’engage résolument dans l’intégration de l’IA générative dans ses applications et services, tout en garantissant un haut niveau de sécurité et de confidentialité pour les utilisateurs. Ces fonctionnalités promettent de rendre les appareils Apple plus intelligents et plus réactifs, ouvrant la voie à une expérience utilisateur encore plus enrichie.

Apple a également publié la première bêta développeur de macOS Sequoia 15.2 avec de nouveaux outils Apple Intelligence. Genmoji n’est apparemment pas inclus dans cette version bêta.